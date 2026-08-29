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Dépor Femenino

Previa | El Deportivo busca arrancar con buen pie ante un consolidado Sevilla

El conjunto de Alberto Rodríguez se estrena en Riazor este sábado a las 12.00 horas

Yago Freire
29/08/2026 05:00
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El Deportivo afronta una nueva temporada en Liga F, la tercera de manera consecutiva, y la iniciará contra un equipo habitual en la máxima categoría, el Sevilla (sábado 19 de agosto, 12.00 horas, DAZN). Las blanquiazules buscarán los primeros tres puntos del curso delante de su afición y, de esta manera, reafirmar las buenas sensaciones ofrecidas durante la pretemporada, en la que solamente perdieron un encuentro de los cinco que disputaron y fue contra el Real Madrid por la mínima.

Para el duelo, el Dépor cuenta con tres bajas. Las de Marisa García y Ainoa Gómez. La ariete y la centrocampista están concentradas con España sub-20 para el preparatorio del Mundial y, por lo tanto, causan baja para el debut liguero del equipo. Tampoco estará disponible Merle Barth, que ya se perdió casi toda la fase de preparación por lesión.

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En la portería también está la gran incógnita: Inês Pereira o Andrea Tarazona. La guardameta portuguesa solamente ha comenzado de inicio en un amistoso, mientras que la recientemente incorporada le ha ganado el puesto en los cuatro restantes, entre ellos el partido del Teresa Herrera frente al Oporto, por lo que Tarazona apunta a la titularidad.

El director técnico Alberto Rodríguez ha estado probando la 4-3-3 y, en la línea de cuatro defensas, Daniela Caracas y Vega Montesinos ocuparían los laterales derecho e izquierdo respectivamente. En la zaga, teniendo en cuenta la baja de Barth, jugarían de arranque Elena y Ranera.

En la línea de tres centrocampistas, Eva Alonso sería la encargada de cubrir el pivote defensivo y estaría acompañada de Paula Hernández y Olaya Rodríguez, ambas con un perfil más adelantado. Y el tridente ofensivo lo conformarían Espe Pizarro y Lucía Pardo en las bandas y, en la punta de ataque, la goleadora Millene Cabral.

Un Sevilla estable y reconocido

El conjunto hispalense afronta su novena campaña consecutiva en Liga F y la tercera a las órdenes del director técnico David Losada, con quien siempre se mantuvo en la media tabla de la categoría. En el primer año, el equipo terminó en el séptimo puesto, en el segundo curso acabó de noveno y en este último, de octavo

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Durante el mercado, el Sevilla se ha reforzado con tres nuevas incorporaciones (Laura Pérez, Sandra Castelló y Clau Blanco), aunque todavía le falta cerrar a efectivos en la parcela defensiva porque solamente tienen dos centrales en la primera plantilla (Isabel Álvarez y Alice Marques). Sin embargo, en el centro de la zaga también está la opción de la exdeportivista Iris Arnaiz, que se ha reconvertido en esa posición en varios encuentros de la pasada campaña, pero para este duelo ocuparía su posición natural en el centro del campo.

Esther Sullastres, también con pasado herculino, apunta a ser la encargada de defender el arco en un Sevilla que jugaría con una formación de 4-3-3, la habitual en el esquema de David Losada.

Alineaciones probables

Deportivo: Andrea Tarazona; Caracas, Ranera, Elena, Vega; Eva Alonso, Paula Hernández, Olaya; Lucía Pardo, Millene, Espe Pizarro.

Sevilla: Sullastres; Clau Blanco, Alice Marques, Isabel Álvarez, Esther Martín; Alicia Redondo, Rosa Márquez, Iris Arnaiz; Fatou, Andrea Abigail, Raquel Morcillo.

Árbitra: aún por confirmarse.

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