El 1x1 del Dépor-Sevilla: Lucía Pardo, la mejor de las noticias

Lucía Pardo en el Deportivo-Sevilla Carlota Blanco

Estas son las notas de las jugadoras blanquiazules en el Deportivo-Sevilla.

Andrea Tarazona (6). Se impuso en la titularidad a Inês Pereira. Dudó en el gol, aunque no pudo hacer nada ante el remate de Kanteh. En las demás acciones demostró seguridad.

Daniela Caracas (5). Su banda no fue la que más arreones ofensivos sufrió, así que no lo pasó mal en defensa. Se animó con el paso de los minutos a incorporarse al ataque.

Adriana Ranera (7). La primera pieza clave para la salida de balón. Siempre bien colocada para ofrecer un apoyo y contundente en defensa.

Elena Vázquez (3). Falla en el gol. Pierde la referencia del balón y además no logra marcar bien a Kanteh, que acaba rematando a placer.

Paula Monteagudo (4). No tuvo una pareja de baile sencilla, pero Laura Pérez se convirtió en un dolor de cabeza para la blanquiazul. El centro del gol viene de su banda.

Eva Alonso (5). Se fue entonando con el paso de los minutos. Ayuda con balón y recorre kilómetros sin él. Se marchó con molestias.

Alberto Rodríguez, sobre Millene: "Preferimos non arriscar e que quede só nun susto" Más información

Paula Hernández (5). Trató de ofrecer contundencia en el centro del campo. Mucha movilidad sin balón para buscar siempre líneas de pase.

Olaya Rodríguez (6). Siempre activa para robar. Cada vez toma más galones para comandar el centro del campo del Deportivo.

Espe Pizarro (5). No fue su mejor día, pero siempre aporta garra e intensidad. Es una de las mayores armas ofensivas del conjunto blanquiazul.

Lucía Rivas (5). La canterana lo intentó, pero Raquel pudo con ella en la mayoría de las acciones. Siempre busca crear peligro y tiene la portería entre ceja y ceja.

Lucía Pardo (7). Clave en ataque y sacrificada en defensa. Creó peligro con sus conducciones y no dudó en pegarle siempre que pudo. Acabó agotada después de cargarse el equipo a las espaldas.

Los cambios

Michi Apóstol (4). Falló un mano a mano claro ante Sullastres.

Redru (4). Apenas logró crear peligro.

Vega (5). Logró internadas peligrosas por la izquierda.

Eva Dios (s.c.). Sin tiempo para demostrar.

Paula Novo (s.c.). Entró en la recta final.