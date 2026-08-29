Crónica | El Dépor se queda a medias en su estreno liguero ante el Sevilla (0-1)

Laura Pérez encara a Monteagudo en el Deportivo-Sevilla Carlota Blanco

Primer capítulo de una nueva temporada, la tercera consecutiva en Primera División. El Dépor se plantó en Riazor con el objetivo de hacer del estreno una obra convincente. Pero se quedó a medias. El conjunto herculino dejó buenas sensaciones ante un Sevilla que mantiene el bloque grueso de una plantilla que fue octava el curso pasado, pero no fue capaz de cristalizar sus opciones y un gol de Kanteh le privó de inaugurar su casillero particular en Liga F (0-1).

Si algo se notó en cuanto ambos conjuntos se plantaron sobre el terreno de juego fue el rodaje. No se puede correr antes de andar, y el Sevilla ya había caminado con paso firme durante la temporada pasada. Mientras, el Dépor, después de salvarse sin apuros, tuvo que aprender desde cero. La revolución sufrida en el mercado de verano, con catorce bajas y muchas caras nuevas, se hizo notar desde los primeros compases. De rojo vestía un equipo mucho más estable, con automatismos ya integrados y con una seguridad que las blanquiazules no fueron capaces de mostrar.

El avasallamiento del conjunto hispalense se hizo evidente desde bien pronto. Kanteh y Laura Pérez no tardaron en hacer de las suyas, con Monteagudo como principal damnificada. Su banda, la izquierda, se convirtió en una vía ofensiva para el combinado de David Losada. Y en una de esas internadas llegó lo que parecía inevitable: el gol de Kanteh, a pase de Laura. La extremo botó un centro medido que el Dépor no supo defender. Elena Vázquez perdió la referencia del esférico por centrarse demasiado en su marca y, para desgracia de la central, no logró tapar ni una cosa ni la otra. Kantteh remató sola ante una Tarazona que dudó entre salir y no. Una serie de catastróficas decisiones que acabó con el 0-1, el primer gol de Liga F en la temporada 2026-27.

Un tanto en contra no suele traer nada bueno. No obstante, al Dépor le sirvió para tomar tierra. Despertaron las blanquiazules, buscaron dar un paso adelante y, aunque les costó, terminaron acumulando alguna que otra ocasión clara. Todo ello, fruto de una presión con la que el equipo herculino ya demostró en varias ocasiones sentirse mucho más cómodo que con un bloque bajo. Lucía Pardo y Olaya pudieron hacer el tanto del empate, solo la claridad de cara a puerta se lo evitó.

A más

Alberto Rodríguez no quiso dejar nada al azar y en el descanso buscó agitar el encuentro con la entrada de Michi Apóstol. Precisamente la venezolana tuvo una ocasión tan clara en sus botas que, tras la parada de Sullastres, solo pudo venir un lamento.

El Deportivo tomó la iniciativa y gozó por fin de ese protagonismo del que quiere presumir durante todo el curso. Pero al Sevilla no pareció importarle demasiado. La escuadra visitante se armó en defensa y no se mostró incómoda sin balón. Aun así, David Losada prefirió mover el banquillo para recuperar el aliento, por lo que pudiera pasar. Mientras, sentadas detrás del técnico del Deportivo, esperaban todavía jugadoras del talante de Millene. Pero las elegidas fueron Vega y Redru.

Al conjunto coruñés no le quedó otra que asumir riesgos en busca de, al menos, un empate. Aunque eso pudiese significar descuidar las espaldas y permitir al Sevilla correr. Incluso el cuerpo técnico probó suerte, sin éxito, al pedir el FVS Challenge por una posible mano de Iris Arnaiz dentro del área. El Dépor apretó y apuró sus últimas opciones de puntuar, pero se quedó con la miel en los labios. Con la sensación de dar una buena imagen, aunque insuficiente para llevarse algo a sus arcas.

La Liga F no ha hecho más que empezar y el Deportivo, plagado de jugadoras jóvenes y con poca experiencia, dejó claro que va a tener muchas cosas que decir. Seguramente, con el paso de la competición, lo que hoy fueron buenas sensaciones se acabará concretando en puntos.