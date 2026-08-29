Alberto Rodríguez, sobre Millene: "Preferimos non arriscar e que quede só nun susto"
O técnico do Deportivo valorou a derrota ante o Sevilla
Foi o debut do Deportivo na tempada 2026-27, pero tamén o de Alberto Rodríguez como primer entrenador do conxunto blanquiazul. O técnico de Arteixo mostrouse autocrítico ca actuación do equipo, pero tamén orgulloso do que están construíndo.
Sabor agridoce. “A verdade que sí, creo que fixemos moitas cousas ben para ganar, sobre todo do gol do Sevilla en diante. E iso ao final tamén nos ten que facer reflexionar. Eu son unha persoa moi autocrítica, tardamos esos 15-20 minutos en conectar e na élite castígante, entón esa é unha aprendizaxe que temos que meter na mochila. Pero creo que a partir de ahí, sobre todo a partir do descanso, cos axustes que fixemos, conseguimos encontrar os espacios donde queríamos. E quizás tamén un pouquiño pola presa faltounos un pelín ese último pase, esa finura no último pase. Pero en liñas xerais creo que o partido foi bo. Mágoa de esos 15 minutos que nos costou entrar e que creo que nos costaron o partido”
Motivos de desconexión. “Había un axuste táctico que tardamos en axustar. Seguramente culpa miña en primer lugar. E despois tamén o que lle puido pasar ao Sevilla e que co gol todo se calma. Pero era a xornada 1, moitos nervios, debut na casa… Pois un pouquiño ese cúmulo de circunstancias. E aínda encima castígante co gol. Si eres capaz de sobrevivir en esos momentos de dificultade, pois igual consigues levar o partido ao terreo que queres, pero non foi así. Non hai que poñer ninguna excusa”.
Ocasións. “Faltou ese pelín de timing, de finura, quizás de frescura tamén, porque obviamente o equipo desgastouse moito na presión para dificultar a salida do Sevilla. Despois da ocasión de Michi recordó tamén un balón largo que Pardo non consigue rematar aí nos últimos intres do partido. Pero bueno, eso xa non vai ser. Entón, analizaremos, corrixiremos e, sobre todo, seguiremos crecendo como equipo”.
Dominio sin claridade. “O Sevilla xa sabiamos que era un equipo que se encontra moi ben deixando que o rival se cree a sí mesmo espacio na espalda e con duelos moi importantes na categoría, non só a nivel de talento, senon físico. Son xogadoras moi difíciles de referenciar, de parar, en carreira lanzada son moi perigosas porque claramente todas as de última liña van ao espacio sin dudar. Creo que estivemos ben nas vixilancias, pero tampouco acabas de ter esa esa ventaxa de que ao mellor che deixen controlar un despexe. Ao final persiguen todos os despexes e mentras ti non consegues que elas deixen xogadoras por detrás da pelota, é difícil ir desarmando esa liña defensiva. Creo que aí temos moito para crecer, ao final atacar a equipos replegaos creo que é o que máis lle costa a todo mundo, co marcador en contra mais por esa présa que ti tes, sobre todo por empatar. Creo que aí estuvo o partido, seguramente estivésemos cerca do empate, pero non o conseguimos. Está claro que non nos chega e que temos que hilar máis fino para que o equipo consiga os tres puntos que era o que queríamos”.
Millene sin minutos. “Tivo unha molestia a última hora, entón, polas circunstancias de ser xornada 1, preferimos non arriscar e que se quede só nun susto para que o antes posible poida estar outra vez co equipo”.
Debut personal en Riazor como entrenador. “Obviamente sempre é especial. Xa o sentía especial o ano pasado estando de segundo entrenador. Creo que é unha pasada xogar en Riazor, entón por esa parte, obviamente que estou feliz. Pero non che vou negar que estou fastidiado porque creo que o equipo fixo méritos para igualar o partido polo menos. Todavía digiriendo las emociones”.
Partido de Lucía Pardo. “Fomos rotando tamén entre a liña de tres de arriba para que o Sevilla non acabase de axustarnos, e creo que cando ela flotaba entre liñas, encontrando balón a pe, foi capaz de xerar problemas ao rival, porque a súa conducción é unha conducción moi fina. A medida que máis a encontramos ela mais casada se atopaba tamén e tomar decisión aí costa. Pero quédome co traballo do equipo. Este ano temos que ser equipo porque hai moitísima igualdade entre as xogadoras. Hoxe demostrouse que podemos competir contra calquera. Sen panos quentes, o obxectivo era sumar os tres puntos, pero tamén creo que temos que relativizar un pouco o análise para poder atopar a coherencia a nivel do táctico, do que podemos controlar”.