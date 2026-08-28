Así es la Liga F 2026-27: quién es quién antes del estreno

La delantera del Barcelona Kerolin supera a Charlize Rule, del Brighton, en el trofeo Joan Gamper Alejandro García

La Liga F levanta el telón este sábado con el Barcelona de nuevo como rival a batir, pero con más incógnitas que en temporadas anteriores. Las azulgranas se han llevado a sus vitrinas los últimos siete títulos nacionales y, aunque hayan perdido en este mercado de fichajes a jugadoras de gran importancia dentro del vestuario culé, todo lo que no sea repetir como campeonas será una sorpresa mayúscula. Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, por si acaso, amenazan con acercarse, mientras que por la zona baja varios equipos han llevado a cabo una revolución total. Alavés y Valencia, recién ascendidos que ocuparán la plaza que dejan Alhama y Levante, se suman a una categoría en la que la permanencia volverá a implicar a un gran listado de equipos.

Barcelona. El campeón tendrá el reto de superar el vacío que dejan en el club jugadoras de enorme calado. Alexia Putellas y Mapi León se han marchado juntas al London City, Salma Paralluelo al Lyon y Dragoni al Chelsea, a cambio de medio millón de euros. Para compensarlo llegan a la Ciudad Condal la brasileña Kerolin, ex del Manchester City, Martina Fernández desde el Everton y la central neerlandesa Renée Van Asten, de 19 años. Pese al encaje de que puedan tener las nuevas, el Barça parte como favorito y se estrenará con la visita del Tenerife.

Real Madrid. Con el reto de plantar cara al campeón, también se ha vivido un verano profundo con las salidas de Alba Redondo, Caroline Weir, Feller y el adiós de las exdeportivistas Tere Abelleira y Misa. Ante esto, la respuesta ha sido internacional. Arianna Caruso, Janou Levels, Felicia Schroder, Beerensteyn y Senss, además de la ex txuri-urdin Andreia Jacinto. Su primer examen será el derbi ante el Atlético.

Real Sociedad. El tercer puesto del curso pasado le permitió alcanzar la previa de la Champions ante el Chelsea y quieren llegar a la misma meta. Ainhoa Marín llega desde el Deportivo, junto a Sonya Keefe, Esther Laborde, Ainoa Campo y Laura Camino. Las salida de Jacinto y Lucía Pardo restan talento y goles, pero el objetivo vuelve a ser tocar Europa. Arrancan ante el Logroño.

Tenerife y Atlético. Las isleñas, cuartas clasificadas, quieren repetir su mejor marca. Pierden a Natalia Ramos, Clau Blanco, Sandra Castelló o Bicho, pero incorporan a Natalia Padilla desde el Bayern, Henar Muíña, Marina Martí y a la la joven camerunesa Tiwa. Por su parte, el Atlético, cambia de manos. David González es el nuevo técnico de una plantilla reforzada con los fichajes de Celia Segura, Allegra Poljak, Calligaris, Maite Zubieta, Lucía Rodríguez y, sobre todo, el regreso de Jenni Hermoso confirmado este jueves. Ambos quieren dar el salto europeo. El Tenerife empieza ante el Barcelona y las colchoneras ante el Real Madrid.

Granada, Athletic y Sevilla. El cuadro nazarí es uno de los proyectos más remodelados. Adrián Martín sustituye a Irene Ferreras y llegan nuevas, entre otras, Iris Ashley y Naiara desde el real Madrid, Daniela Miñambres, Teresa Mérida y Elene Guridi. El Athletic también ha cambiado de técnico. Víctor Martín estará al frente del banquillo, mientras que el Sevilla mantiene un bloque más estable, sumando únicamente a Clau Blanco, Laura Pérez y Sandra Castelló. Granada y Athletic comienzan ante Madrid CCF y Badalona; el Sevilla visita Riazor.

Irene Ferreras deja el Granada y no se enfrentará al Deportivo Más información

Badalona, Madrid CCF y Espanyol. El Badalona, que fue semifinalista de Copa, añade a su plantel nombres como el de Kalu Chinyere, Sheila Guijarro, Lauri Requena o Vicky Losada, que regresa a España a sus 35 años cedida por el Bristol. Las madrileñas han firmado a jugadores internacionales como la chilena Mariana Silva, la brasileña Débora Bebé, la defensora francesa Lejeune o la danesa sub-19, Emilie Holt. Las de Cornellá buscan entrar al top-8 y han pescado en Abegondo a Paula Gutiérrez y Raquel García. Ambas jugadoras con pasado en el Dépor debutarán en Ipurua, mientras que el Madrid recibe al Granada y el Badalona se desplazará a Bilbao.

Deportivo, Eibar y Logroño. La revolución en Riazor es absoluta. Una docena de fichajes entre los que destacan la vuelta de Inês Pereira y Marisa García, ambas en propiedad, los goles de Lucía Pardo y la calidad de Ainoa Gómez. Aún así, las dudas sobre el equipo son lógicas. Se han ido piezas fundamentales que han logrado la permanencia del equipo en las dos últimas temporadas y no queda ninguna de las cuatro capitanas. Los mismos movimientos han cerrado las armeras, con Anna Wellmann, Samara Ortiz, Simona Botero y Ema Moreno entre ellos. Las riojanas, por su parte, mantienen un mayor número de conocidas en filas. Los tres pelearán por la salvación.

Ainoa Gómez, presentada como nueva jugadora del Deportivo: "Podemos quedar en la mitad alta de la tabla" Más información

Alavés y Valencia. El conjunto vitoriano regresa a la Liga F tras tres temporadas en Primera Federación y se ha reconstruido con nueve altas, entre ellas Juliette Vidal, Sarah Brasero, Somea Polozen y Andrea Gómez. El Valencia regresa solo un año después de su descenso a la plata y suma a Nazareth Martín, Lucía Moral, Salomé Prat o Camila Sáez. El domingo se miden en Mendizorroza en un duelo de recién ascendidas.

La primera jornada dibuja desde el inicio varios termómetros: el Real Madrid-Atlético como gran derbi, el Barcelona-Tenerife con campeón contra cuarto clasificado y el Alavés-Valencia como duelo directo entre los dos últimos en llegar.