Alberto Rodríguez, en la previa del estreno de su Dépor: "Hay igualdad. Es un quebradero de cabeza para mí, pero bueno para el grupo"

Alberto Rodríguez da una indicación en un entrenamiento del Deportivo femenino Javier Alborés

Alberto Rodríguez, entrenador del Deportivo femenino, compareció en la previa del encuentro con el que su equipo abre la Liga F 2026-27 contra el Sevilla, en Riazor (sábado, 12.00 horas). El técnico, que debuta como primer entrenador del equipo, repasó la última hora del conjunto herculino.

Balance de pretemporada. "Estoy muy contento tanto a nivel individual como por el equipo en general. Creo que hemos ido progresando en los aspectos que teníamos pensado instaurar a lo largo de la pretemporada y eso se refrendó en los partidos. Así que contento y deseando que arranque la liga".

Cómo llega el equipo. "Muy bien. Fuimos repartiendo cargas a lo largo de toda la pretemporada porque creíamos que era lo mejor para ir conociendo a las futbolistas. Y al final, por mérito del trabajo del staff y de ellas mismas no hubo casi contratiempos a nivel de lesiones. Llegamos con casi todo el grupo al completo y con muchas ganas de afrontar el partido".

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Bajas. "Está Merle (Barth) que arrastra unos problemas ya del año pasado y está en la última fase de la recuperación, a punto de reincorporarse al grupo. Por supuesto, es una jugadora importante para el equipo y que estamos deseando que llegue. Pero mientras tanto, creo que tenemos un equipo competitivo, con mucha igualdad entre las posiciones y eso es un quebradero de cabeza para mí pero bueno para el grupo".

La ausencia de las internacionales Ainoa y Marisa. "Indudablemente trastoca. Pero es algo que no depende de nosotros ni de ellas mismas. Entonces, que disfruten de la experiencia y que traten de ganar el Mundial. Nos centramos en las que tenemos, deseando por supuesto que lleguen y se incorporen de nuevo".

El Sevilla. "Mantiene el bloque y el entrenador. Sabemos lo que nos puede plantear. Es un equipo muy peligroso en la espalda y trataremos de dificultarle esas posibilidades de gol con nuestras armas, tratando de llevar el partido a nuestro terreno. Jugamos en casa y es una baza muy importante para el equipo. Trataremos de hacer lo posible para llevarnos los tres puntos".

El papel de la cantera. "Bien sabéis los objetivos estratégicos del club. No hace falta que lo diga yo ahora. Más que decirlo, hay que refrendarlo con hechos. Tienen buen nivel y deben seguir desarrollándose. El DNI es un número. Queremos que sean lo mejor y lo más competitivas posible. Desde nuestro rol, darles todas las herramientas para que tengan el mayor protagonismo posible".

Mensaje a la afición. "No hay que esconder que son muy importantes y que se les escucha mucho. El único partido desde mi rol como primer entrenador que pude vivir fue en el Teresa Herrera, con muy buen ambiente. Recuerdo partidos del año pasado que se nos estaban atascando y escuchar a la afición en ciertos momentos era importante. Son importantes, les esperamos y trataremos, con nuestra manera de hacer, de darles motivos para que vengan mañana (por este sábado) y a lo largo de la temporada".