Adriana Ranera: "El Deportivo es de los clubes que más apuesta por el fútbol femenino"

Adriana Ranera en el Deportivo-Porto del Trofeo Teresa Herrera Patricia G. Fraga

Adriana Ranera fue presentada como nueva jugadora del Deportivo. La defensa catalana llega a un equipo que este sábado a las 12.00 horas arrancará en Riazor su tercera temporada consecutiva en la Liga F, con el Sevilla como primer rival. Ante este estreno, Ranera destacó la identidad que el conjunto blanquiazul quiere mostrar desde el inicio. Un Dépor dominador con balón, ambicioso, competitivo y capaz de adaptarse a cualquier situación, lo que su entrenador demanda.

Cómo se define. “Soy una jugadora a la que le gusta mucho tener el balón, controlar las situaciones y tener el control del partido. Que el balón pase por mí. Soy una chica contundente, ambiciosa, con ganas de disputar todos los balones y de ganarlos todos. Dar un poco de mí al equipo a partir del liderazgo y con el balón, sobre todo”.

Equipo. “Somos bastantes incorporaciones, pero creo que el grupo que se ha formado en estas semanas ya muestra mucho de lo que somos, de lo que podemos llegar a ser, la ambición que tenemos y a por lo que vamos”.

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Debut en Liga. “Llegamos con muy buenas sensaciones, creo que esta pretemporada ha sido muy buena para conocernos, para entendernos dentro del campo y fuera. Hemos creado un grupo muy potente, con sobre todo buenas personas, con ganas de rendir, con ganas de competir, con ganas de dar un paso adelante en Liga F. Será un partido competido, pero creo que llegamos muy bien y que nos lo vamos a llevar”.

Oferta del Dépor. “Al final, son muchas cosas a tener en cuenta, pero creo que lo que me transmitieron me dio mucha confianza. Me gustó mucho el proyecto que plantean, la ciudad, el equipo, las instalaciones… Es un club que realmente apuesta. Para mí es de los clubes que ahora mismo apuesta más por el femenino y creo que para mi carrera era lo mejor y creo que se adaptaba muy bien a mis características, como jugadora y sobre todo como persona”.

Estilo. “Estamos intentando construir un Dépor con una identidad muy clara, que sea dominador de balón, que sea ambicioso, que sea competitivo, que vaya a las disputas, que sea agresivo y, sobre todo, que sea, como dice Alberto, camaleónico, que se pueda adaptar a todas las situaciones”.