Ainoa Gómez, presentada como nueva jugadora del Deportivo: "Podemos quedar en la mitad alta de la tabla"

Ainoa Gómez, en su presentación RCD

La centrocampista catalana Ainoa Gómez ha sido presentada este jueves como nueva jugadora del Deportivo. Procedente del Barcelona, llega al conjunto coruñés en calidad de cedida para disputar la temporada 2026-27. Internacional con la selección española sub-19, Gómez fue una de las futbolistas más destacadas de la generación sub-17, con la que se proclamó campeona de Europa junto a la deportivista Lucía Rivas. Además, formó parte del combinado que logró el subcampeonato del mundo, compartiendo vestuario con otra canterana blanquiazul, Elena Vázquez.

Su gran rendimiento también le ha valido el reconocimiento individual. Fue elegida mejor jugadora de 1ª RFEF y ha sido convocada por la selección española sub-20 para disputar el próximo Mundial. A pesar de su juventud, la centrocampista ya sabe lo que es competir en la máxima categoría. La pasada temporada disputó dos encuentros de Liga F con el primer equipo del FC Barcelona, en los que además consiguió marcar dos goles.

Formada en las categorías inferiores del Espanyol y del Barcelona, Gómez destaca por su visión de juego, su criterio en la distribución, su calidad técnica y su capacidad para hacerse con el control del centro del campo. Ahora afronta un nuevo reto en A Coruña, donde espera seguir creciendo y aportar su talento al proyecto blanquiazul.

Presentación

Acompañada por Kevin Cabado, la nueva futbolista del Deportivo compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa y dejó claras sus ganas de comenzar esta nueva etapa.

Sensaciones del equipo. “Tenemos un grupo muy bueno, con mucho talento, muchas ganas de competir y mucha ilusión. Yo vengo con mucha ilusión y ganas de estar aquí, con ganas de seguir creciendo y mejorando cada día”.

Perfil como futbolista. “Me considero una jugadora técnica, que actúa cerca del área. También puedo estar más en la base del medio y considero que trabajo muy bien a nivel defensivo”.

Objetivo para esta temporada. “Tenemos un muy buen grupo, con mucho talento y mucho compromiso, que trabaja cada día. A través de eso podemos quedar en la mitad alta de la tabla. Nosotras intentaremos llegar lo máximo que podamos. Con mucho trabajo y muchas ganas creo que podemos llegar arriba”.

Deseos para el Barcelona. “Les deseo que les vaya muy bien, es mi club, pero ahora mismo tengo que trabajar y crecer aquí”.

Una promesa. “Yo no quiero prometer nada más que voy a dejarlo todo aquí, dejar todo lo que tenga para ayudar al equipo siempre que pueda”.