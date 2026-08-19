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Dépor Femenino

Ya hay resolución: dos canales ofrecerán la Liga F

Se mantiene el operador que emitía hasta ahora los partidos en cerrado

Bea Arrizado
Bea Arrizado
19/08/2026 20:24
Marisa pugna por el esférico con Florentino en el encuentro entre Deportivo y Real Sociedad
Marisa pugna por el esférico con Florentino en el encuentro entre Deportivo y Real Sociedad
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El tema ha tenido que dar varias vueltas de hoja, pero finalmente, la Liga F ya tiene a dos operadores que exportarán los contenidos audiovisuales del campeonato nacional de Primera División de fútbol femenino: DAZN y Televisión Española serán los encargados de dar la competición.

Este miércoles ha concluido el segundo plazo concedido por la patronal para presentarse y, tras cerrar el primero sin ninguna oferta que alcanzase los precios de reserva establecidos para los lotes 1 y 2, ni tampoco para los lotes A y B, hoy se ha llegado a un acuerdo: cinco millones por los partidos en cerrado y dos por el abierto.

El Lote 1 en España recoge la opción de ofrecer ocho encuentros de cada jornada de Liga F en cerrado, en directo y con régimen de exclusividad, sin perjuicio de que cuatro de ellos puedan ser explotados en abierto en el Lote 2.

El segundo lote está formado por cuatro partidos de la jornada en abierto, en directo. De esta forma, será DAZN, mismo operador que había ofrecido la competición hasta ahora, quien seguirá emitiendo la Liga F en cerrado. Por su parte, será Televisión Española quien ofrecerá los partidos en abierto.

De esta forma, DAZN emitirá toda la jornada, mientras que Televisión Española podrá retransmitir en directo cuatro encuentros. No obstante, tal y como se hizo en la pasada temporada, algunas televisiones autonómicas negociarán con TVE para compartir algunos partidos. Es el caso de TV3 y la Televisión de Galicia, quienes compartieron de forma habitual los partidos con el Barcelona y el Deportivo, de forma respectiva, como protagonistas. 

La Liga F ya tiene visibilidad y el Dépor ya podrá seguirse. Ahora solo queda saber cuál de los dos canales será el encargado de retransmitir su debut, el próximo sábado 29 a las 12.00 horas ante el Sevilla

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