Vega Montesinos: "Riazor es un escenario en el que todo el mundo quiere jugar"

Vega Montesinos en su presentación como jugadora del Deportivo RCDEPORTIVO

Vega Montesinos ha sido presentada como futbolista del Deportivo este martes. La futbolista procedente del Alhama firmó con la entidad herculina hasta junio de 2028 para reforzar el flanco izquierdo del equipo.

Antes de escuchar las primeras palabras de la murciana como jugadora blanquiazul, Kevin Cabado explicó los motivos que llevaron al club a fijarse en ella. "Es una chica joven, de 2005, con una proyección envidiable, ya con muchos partidos en Liga F durante la temporada pasada, con unas características muy marcadas", expuso el director deportivo de la sección. Valoró también su polivalencia, pues Vega puede actuar en cualquier posición de la banda zurda. "Es una jugadora que puede jugar de lateral, de carrilera o de extremo. Ya ha venido demostrando todas sus fortalezas. Es una jugadora muy rápida, que puede salir adentro, que puede salir afuera, con buen golpeo y buen centro", analizó Cabado.

Por último, Kevin hizo especial hincapié en la calidad humana de Montesinos. Sobre eso, confesó que la murciana ha "superado las expectativas", además de ser una jugadora especialmente "ilusionada por jugar aquí", a pesar de tener otras "grandes propuestas".

Andrea Tarazona: "¿La competencia con Inês? Es una porteraza, pero confío mucho en mí" Más información

Tras el responsable de la sección femenina, fue Vega la que tomó la palabra para responder a las preguntas de los medios.

Decisión de fichar por el Dépor. "Me llamó la atención el proyecto. Desde el principio pensé que era un muy buen proyecto, tanto a corto como a largo plazo. Y al final, el Dépor también es un club que apuesta muchísimo por la sección femenina y eso atrae mucho a la jugadora".

Primeras semanas en el club. "Estamos haciendo un muy buen trabajo. Creo que se está viendo también en los partidos amistosos. Estamos trabajando día a día muy fuerte, así que creo que estamos preparadas para el inicio de temporada, que ya es la semana que viene".

Posición predilecta. "Realmente no te puedo decir una posición en la que me sienta más cómoda porque me da igual que me pongan de lateral, de extremo o de carrilera. Donde me pongan, lo que quiero es sacar lo mejor de mí y de mis características y hacerlo bien ahí donde el entrenador quiera que haga mi función".

Trofeo Teresa Herrera, su primer partido en Riazor. "Tenía muchas ganas de jugar en Riazor porque, al final es un escenario en el que todo el mundo quiere jugar, con la afición. Vino mucha gente a vernos y la verdad es que fue muy bien".

Objetivos de la temporada. "A nivel personal quiero aportar lo mejor de mí y nutrirme de las cosas buenas del equipo y aprender de todas y cada una de mis compañeras, que eso nos suma a todas. Y para la temporada, también competir todas las semanas, partido a partido, ganar todos los posibles y acabar lo más arriba".