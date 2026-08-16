El Dépor continúa su puesta a punto con una visita al Madrid

Eva Alonso en una sesión de entrenamiento de pretemporada Javier Alborés

Después de levantar el Trofeo Teresa Herrera en Riazor tras vencer al Porto con goles de Millene y Eva Dios (2-0), el Deportivo afronta esta tarde un nuevo amistoso de pretemporada. El conjunto de Alberto Rodríguez no descansa con el objetivo de llegar al inicio de curso –el sábado 29 de agosto a las 12.00 horas contra el Sevilla, en Riazor– en las mejores condiciones posibles. Así es que hoy visita a uno de los rivales más complicados de Liga F: el Real Madrid (20.00 horas).

El partido supondrá una prueba de altura para el conjunto blanquiazul que valdrá además para medir el nivel real del equipo. El de esta tarde será el cuarto compromiso de pretemporada, después de empatar ante el Athletic Club (0-0), golear al Sporting de Gijón en el Trofeo Emma Cuervo (9-0) y vencer al Porto en la XIV edición del Teresa Herrera (2-0).

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Alberto Rodríguez podrá seguir haciendo pruebas, aunque no tendrá la posibilidad de contar con Marisa García y Ainoa Gómez, ambas concentradas con la selección española sub-20 para preparar el próximo Mundial de la categoría. Las dos jugadoras del Dépor ya se perdieron el partido del pasado jueves y, en caso de estar en la lista definitiva para la Copa del Mundo, serán baja también para las jornadas 2, 3, 4 y 5 de Liga F.

Hoy tampoco estarán en Madrid Espe Pizarro y Merle Barth. La ausencia de la uruguaya se debe al control de cargas, mientras que la alemana arrastra unas molestias en la planta del pie, problema físico que ya le impidió jugar en el Teresa Herrera.

Prueba de altura

Después de que la dirección deportiva tuviese que hacer frente a la revolución acaecida al término de la temporada pasada con la baja de catorce jugadoras –trece salidas y la retirada de Cris Martínez–, el Deportivo consiguió el pasado jueves lo más difícil: convencer.

Lo hizo, eso sí, ante un rival a priori de menor entidad, pues el Porto es un equipo recién ascendido a la Primera División portuguesa. Hoy, el encuentro frente al Madrid servirá para medir el nivel real del Dépor. Ante el conjunto luso, las blanquiazules fueron capaces de controlar el partido desde la posesión, algo que contra la escuadra blanca no será tan sencillo. No obstante, el Sevilla ya demostró en esta pretemporada que ganar al combinado dirigido por Pau Quesada es posible (2-4).

Eva Alonso, Olaya Rodríguez y Paula Hernández comandaron al equipo herculino desde el centro del campo. Las tres sirvieron como enlace para conectar a Ranera y a Elena con las tres jugadoras de ataque, Michi, Espe y Millene. Hoy, las tareas se multiplicarán. Porque a la paciencia obligada con el balón en sus botas, se le sumará la importancia de estar bien colocadas para frenar los contragolpes de un Real Madrid que ya asusta al ritmo de Felicia Schröder y Linda Caicedo.