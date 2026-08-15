¿Por qué las porteras del Deportivo entrenan con cascos antiruido?

Andrea Tarazona entrena con cascos antiruido RCDEPORTIVO

¿Estarían Inês Pereira y Andrea Tarazona escuchando el podcast Orden y Talento? ¿O es simplemente una nueva medida de entrenamiento? Las imágenes publicadas este sábado por el Deportivo, en las que las dos porteras blanquiazules portaban unos cascos, han llamado la atención de la afición. No es para menos, pues no es demasiado habitual ver a las cancerberas entrenar con tal atuendo.

La realidad es que ninguna de las dos estaba escuchando nada. Más bien lo contrario. Tarazona e Inês portaron en la sesión de esta mañana unos cascos antiruido y, según apuntan desde el cuerpo técnico del Deportivo, todo forma parte de una medida para agudizar los demás sentidos.

Al omitir el sentido del oído, ambas se ven obligadas a intensificar los otros. Se busca, de esta forma, crear un foco de atención, forzando también a recoger mucha más información con la vista. Desde el club explican que, con la eliminación de la escucha, se promueve la autorregulación de la portera, ya que no está recibiendo feedback más allá del que ella misma vivencia.

Inês Pereira entrenando con cascos RCDEPORTIVO

La innovación en la preparación de las porteras es un no parar. Cada vez son más las técnicas que buscan potenciar las habilidades de las guardametas. No obstante, este último método puesto en práctica por el Deportivo todavía no está demasiado extendido.

Sí es habitual en algunos clubs utilizar otros artefactos que permitan eliminar de alguna forma un sentido, como puede ser el caso de las gafas que limitan la visión de alguno de los ojos. Incluso existe el efecto contrario: con la utilización de altavoces, crear un ambiente similar al que se genera en un estadio de fútbol para que las futbolistas entrenen en un entorno lo más similar posible al que se enfrentarán cada fin de semana.

Así que no, ni Tarazona ni Inês estaban escuchando el podcast Orden y Talento. Tampoco música. Al menos no en ese momento. Estaban agudizando los demás sentidos para no perderse nada durante los partidos y así mantener la portería del Deportivo a cero con la mayor asiduidad posible.