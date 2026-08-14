Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Andrea Tarazona: "¿La competencia con Inês? Es una porteraza, pero confío mucho en mí"

La cancerbera valenciana fue presentada por el Deportivo 

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
14/08/2026 12:56
Kevin Cabado, junto a Andrea Tarazona, en la presentación de la portera con el Deportivo
Kevin Cabado, junto a Andrea Tarazona, en la presentación de la portera con el Deportivo
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Andrea Tarazona fue presentada en la mañana de este viernes en Abegondo como jugadora del Deportivo femenino. La joven portera valenciana tendrá la dura competencia de Inês Pereira, aunque viene de disputar los 90 minutos del Trofeo Teresa Herrera en el que el conjunto herculino se impuso al Porto

Motivo del fichaje. "La verdad es que es un club que hace las cosas bien desde hace muchos años. Cuando me presentaron el proyeecto no dudé porque a la sección femenina le dan mucha importancia. Cuando se pusieron en contacto conmigo, lo tuve claro".

Estreno en Riazor. "Mejor imposible, con victoria. Es un trofeo importante para la afición y queríamos celebrarlo con ellos. Se ve a un equipo con ganas, con hambre. Riazor es un estadio espectacular. Todo jugador quiere competir en lugares así".

Inês Pereira y su competencia. "Confío mucho en mí y me centro en lo mío. Voy a tratar de aprender de Inês lo máximo, sé que es una porteraza. Me gusta esa competencia. Trataré de ponérselo lo más difícil al míster y que él decida".

Equipo joven. "Somos un equipo joven, pero tenemos ambición, ese hambre. Queremos ganar lo máximo posible y estar ahí arriba".

El nuevo Dépor. "Uno de los objetivos era hacer un equipo, que el ambiente sea sano y que seamos como una familia. Estas primeras semanas el equipo está disfrutando cada día, se exige y se ve en los partidos. Se ve que vamos todos a una".

A mayores, el director deportivo de la sección femenina, Kevin Cabado explicó que en cuanto a los derechos televisivos de la Liga F, "ha habido una primera puja y aun no se ha otorgado a ninguna". "Habrá una segunda. Hay varias interesadas y un sistema mixto, con partidos en cerrado y en abierto", apuntó. A mayores, avanzó que el Dépor "prácticamente seguro se adherirá" a la inversión que Pau Gasol y su empresa inyectarán en la Liga F.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Kevin Cabado, junto a Andrea Tarazona, en la presentación de la portera con el Deportivo

Andrea Tarazona: "¿La competencia con Inês? Es una porteraza, pero confío mucho en mí"
Xurxo Gómez
Teresa Herrera Deportivo-Porto

El 1x1 del Dépor-Porto: Millene está de vuelta
Bea Arrizado
Teresa Herrera Deportivo-Porto

Millene, goleadora y MVP ante el Porto: "Tenía muchas ganas de volver y marcar, es lo que más feliz me hace en el mundo"
Bea Arrizado
Teresa Herrera Deportivo-Porto

Crónica | La Torre se queda en casa: Millene y Eva Dios hacen justicia ante el Porto (2-0)
Bea Arrizado