Andrea Tarazona: "¿La competencia con Inês? Es una porteraza, pero confío mucho en mí"
La cancerbera valenciana fue presentada por el Deportivo
Andrea Tarazona fue presentada en la mañana de este viernes en Abegondo como jugadora del Deportivo femenino. La joven portera valenciana tendrá la dura competencia de Inês Pereira, aunque viene de disputar los 90 minutos del Trofeo Teresa Herrera en el que el conjunto herculino se impuso al Porto.
Motivo del fichaje. "La verdad es que es un club que hace las cosas bien desde hace muchos años. Cuando me presentaron el proyeecto no dudé porque a la sección femenina le dan mucha importancia. Cuando se pusieron en contacto conmigo, lo tuve claro".
Estreno en Riazor. "Mejor imposible, con victoria. Es un trofeo importante para la afición y queríamos celebrarlo con ellos. Se ve a un equipo con ganas, con hambre. Riazor es un estadio espectacular. Todo jugador quiere competir en lugares así".
Inês Pereira y su competencia. "Confío mucho en mí y me centro en lo mío. Voy a tratar de aprender de Inês lo máximo, sé que es una porteraza. Me gusta esa competencia. Trataré de ponérselo lo más difícil al míster y que él decida".
Equipo joven. "Somos un equipo joven, pero tenemos ambición, ese hambre. Queremos ganar lo máximo posible y estar ahí arriba".
El nuevo Dépor. "Uno de los objetivos era hacer un equipo, que el ambiente sea sano y que seamos como una familia. Estas primeras semanas el equipo está disfrutando cada día, se exige y se ve en los partidos. Se ve que vamos todos a una".
A mayores, el director deportivo de la sección femenina, Kevin Cabado explicó que en cuanto a los derechos televisivos de la Liga F, "ha habido una primera puja y aun no se ha otorgado a ninguna". "Habrá una segunda. Hay varias interesadas y un sistema mixto, con partidos en cerrado y en abierto", apuntó. A mayores, avanzó que el Dépor "prácticamente seguro se adherirá" a la inversión que Pau Gasol y su empresa inyectarán en la Liga F.