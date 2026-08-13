Previa | El Dépor busca enamorar a la afición en el Teresa Herrera

Millene deja atrás a Castiñeyras en una sesión de entrenamiento Patricia G. Fraga

Semana de pruebas para el Deportivo. Y la primera parada es ni más ni menos que el Trofeo Teresa Herrera en Riazor (hoy a las 17.00 horas), ante el FC Porto. Amistoso sí, pero con varias connotaciones que empujan el encuentro hacia la competitividad máxima. La segunda parada será este mismo domingo (20.00 horas), en la capital, contra el Real Madrid.

El primero de los factores es el que suele ser el más exigente: la afición. Será el estreno del Deportivo ante su gente, y más todavía después de que los seguidores blanquiazules se quedasen sin la posibilidad de seguir los dos anteriores partidos de pretemporada por la ausencia de retransmisión. Frente al Athletic Club, el conjunto herculino empató (0-0) y contra el Sporting de Gijón, en el Trofeo Emma Cuervo, el Dépor firmó una sólida victoria merced a un 9-0 que le permitió alzarse con el título. Pero ahora delante tendrá a un Porto que afronta una temporada ilusionante después de ascender a la máxima categoría portuguesa.

En juego estará el Trofeo Teresa Herrera, ese que el Deportivo ya levantó en el verano de 2025 tras imponerse a otro equipo luso, el Braga, con goles de Marisa y Redru (2-0). Precisamente con la primera de ellas no podrá contar Alberto Rodríguez, ni tampoco con Ainoa Gómez, ambas convocadas con la selección española sub-20 para preparar el Mundial de la categoría.

El de hoy será el estreno del conjunto blanquiazul ante la afición, así como el debut de la mayoría de los fichajes en Riazor con la elástica blanquiazul. También será una tarde en la que Inês Pereira se reencontrará con la que ya es su estadio, al menos hasta junio de 2029, después de que firmase de forma definitiva por la entidad coruñesa.

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Y, como suele ocurrir en los test de pretemporada, será el momento propicio para que Alberto Rodríguez realice todas las pruebas pertinentes y ajuste una plantilla llena de cambios.

Perfilar los roles

La edición XIV del Teresa Herrera enfrentará a dos equipos renovados. Mientras el Deportivo ha tenido que hacer frente a catorce bajas, el Porto asume una renovación similar después de decir adiós a nueve futbolistas que contribuyeron a erigirse como campeonas de la Segunda División portuguesa.

En el Dépor, los dos encuentros anteriores de pretemporada sirvieron para que las jugadoras empezaran a coger sensaciones. Sobre todo algunas como Millene, que afrontan el curso tras dejar atrás problemas físicos.

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El de hoy es la excusa perfecta para que Alberto Rodríguez comience a perfilar también los roles que tendrán las diferentes futbolistas de la plantilla. Todo apunta a que Lucía Pardo, Millene y Espe Pizarro se convertirán en las líderes ofensivas de este Dépor. No obstante, donde reinan las incógnitas es en el centro del campo, en el que Olaya toma galones para asumir la responsabilidad de distribuir el juego.

Faltan 16 días para que arranque la temporada de forma oficial, así que ahora, cada amistoso cuenta.