Millene, goleadora y MVP ante el Porto: "Tenía muchas ganas de volver y marcar, es lo que más feliz me hace en el mundo"
La brasileña abrió la lata en el Trofeo Teresa Herrera con un testarazo tras un centro medido de Olaya
Una de las mejores noticias que dejó el Teresa Herrera es la confirmación de que Millene está de vuelta. Después de una temporada complicada a nivel físico, la brasileña vuelve a exhibir su mejor nivel sobre el verde. Goleadora y MVP ante el Porto, la '10' blanquiazul suma ya cuatro goles en los últimos dos partidos de pretemporada.
Sensaciones tras ganar el Teresa Herrera. “Las mejores. Creo que el equipo ha respondido muy bien. Hemos competido, hemos apretado y hemos conseguido el resultado. Yo particularmente he jugado cinco Teresa Herrera y he ganado los cinco (risas)”.
Superioridad del Dépor. “Hemos tenido unas cuantas, yo especialmente, pero ha faltado un poco de tranquilidad en el área en el último golpeo. Lo importante es crear, generar y marcar para que salgamos con la victoria”.
Cuatro goles en los últimos dos partidos. “Yo creo que eran las ganas de volver y de marcar, que es lo que me hace más feliz en el mundo. Lo más importante es el trabajo del equipo, venimos de un proceso, y creo que estamos cumpliendo. Cada partido nos ponemos objetivos y creo que el equipo está respondiendo, que es lo más importante. Queremos llegar lo mejor posible para la temporada y es lo más importante”.
Adaptación a las nuevas compañeras. “Lo estoy disfrutando mucho, somos un equipo muy joven este año y esto es algo nuevo para mí también. Pero me encanta la energía, me encanta el grupo que hay, la gente nueva siempre tiene cosas que aportar y nosotras estamos abiertas para conocerles, ya no solo fuera del campo, también dentro de él. Creo que tienen mucho que aportar, aunque sean jovencitas, pero yo creo que eso se verá durante el año”.
Estado físico tras una temporada complicada. “Me encuentro mucho mejor. Por fin ya puedo tener un poquito de continuidad, volver a tener buenas sensaciones, que es lo más importante. Físicamente creo que todavía me queda, obviamente esto es un proceso, hay que seguir trabajando y estoy muy contenta”.
Alberto, nuevo técnico. “Es una cara conocida, eso es importante para la confianza del grupo. Creo que estamos trabajando muy bien, es bueno que ya nos conozcamos. No es lo mismo ser segundo que primero, cambia bastante el rol. Pero, como he dicho, al igual que con las jugadoras nuevas, estamos abiertas al trabajo del míster, a su idea”.
Papel veterano. “Yo creo que lo más importante es hacer que esa gente se sienta en casa y bien desde un principio. Porque cuando uno se siente cómodo, es cuando mejor se siente. Cuanto antes se pueda recibir todo lo que esa gente tiene para regalarnos, pues pienso que es un papel del grupo para nosotras como veteranas. Nunca he sido una veterana en un club, pero ya me toca (risas). Cuando llegué aquí, ya noté lo que es ese sentimiento de familia, de grupo, que es lo más importante. En el campo eso se nota mucho y creo que nos faltaba esa chispita, esa alegría joven y lo vamos a disfrutar muchísimo”.
Ganas de arrancar la Liga. “Pues muchas, yo tengo muchísimas ganas de que empiece la Liga, pero creo que aún nos queda bastante por cumplir como grupo. Ya he dicho que esto es un proceso, la pretemporada está para mejorar aspectos. Creo que hoy hemos demostrado mucho, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir puliendo y conociéndonos, que es un equipo nuevo y eso tarda su tiempo”.