El 1x1 del Dépor-Porto: Millene está de vuelta

Teresa Herrera Deportivo-Porto Patricia G. Fraga

Estas son las notas de las jugadoras blanquiazules en el Dépor-Porto.

Andrea Tarazona (6). Sin apenas trabajo ante las pocas ocasiones del Porto. Ayudó con comunicación.

Daniela Caracas (5). Poco atrevida para incorporarse al ataque desde el carril izquierdo. Segura en defensa.

Adriana Ranera (6). Tranquilidad y pausa para sacar el balón jugado desde atrás.

Elena Vázquez (6). Cómoda al lado de Ranera y contundente para cortar las pocas internadas del rival.

Vega Montesinos (7). Atrevida para incorporarse y probar algún que otro uno contra uno.

Eva Alonso (7). Llevó el peso del juego desde el centro del campo y ayudó en defensa.

Olaya Rodríguez (7). Todoterreno. Hizo kilómetros para ayudar al equipo y puso un caramelo a Millene en el 1-0.

Paula Hernández (7). Buenas sensaciones en su debut en Riazor. Paciente con balón y contundente sin él.

Espe Pizarro (6). Continúa siendo una de las mayores amenazas del Deportivo en ataque. Intensa.

Michi Apóstol (5). Lo intentó y no se dejó nada dentro. Presionó tras pérdida para recuperar.

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Millene Cabral (8). La mejor. La defensa del Porto sufrió con ella. Marcó uno, aunque pudieron ser más.

Los cambios

Lucía Pardo (6). Buenos destellos de todo lo que puede ofrecer.

Lucía Rivas (7). Desparpajo y talento para encarar por banda.

Paula Novo (5). Actuó como central. Cómoda y sin exigencias.

Paula Monteagudo (5). Apenas fue capaz de destacar.

Redru (6). Repartió juego desde el centro del campo.

Sofía Domínguez (5). Pasó desapercibida ante la pasividad ofensiva del Porto.

Carla Castiñeyras (5). Poco exigida. Bien a la hora de sacar el balón.

Laura Ruiz (5). Sigue acumulando minutos con el primer equipo.

Karla (5). Volvió a tener protagonismo.

Eva Dios (7). Sentenció el partido al cazar un balón en el área.