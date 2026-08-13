Crónica | La Torre se queda en casa: Millene y Eva Dios hacen justicia ante el Porto (2-0)

Teresa Herrera Deportivo-Porto Patricia G. Fraga

La edición XIV del Trofeo Teresa Herrera ya tiene a su ganador. El Deportivo se impuso a un Porto recién ascendido a la Primera División portuguesa merced a los tantos de Millene y Eva Dios en un encuentro que dominó de principio a fin.

Sonó ‘Voa’, el nuevo himno, por primera vez para el equipo femenino. Y a diferencia de lo que ocurrió el pasado miércoles en la edición masculina, Riazor lo oyó mientras las jugadoras de ambos equipos saltaban al campo, las del Deportivo, encabezadas por una Millene que apunta a recoger el testigo de Cris Martínez como primera capitana.

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El Trofeo Teresa Herrera no deja de ser un torneo veraniego, pero son varios los componentes que provocan que las ganas de quedarse con la Torre aumenten a pesar de que se trate de un amistoso de pretemporada. Una de ellas es el escenario; otra, la tradición. Pero la más importante es el ímpetu por convencer, tanto al cuerpo técnico como a la afición. Eso buscó el Deportivo desde el minuto cero de partido.

Con el final de la temporada pasada, el conjunto blanquiazul se vio sacudido por una especie de revolución. Se marcharon muchas futbolistas y llegaron otras con la difícil tarea de, en poco tiempo, hacer que la afición se olvidase de aquellas que en su día se convirtieron en los pilares del equipo. Sin embargo, sobre el terreno de juego cambiaron más bien pocas cosas. Alberto Rodríguez, segundo entrenador de Fran Alonso durante su etapa como deportivista y ahora encargado de dirigir a la escuadra herculina, mantiene la misma idea: hacer del Dépor un equipo protagonista con balón y valiente sin él.

Con el esférico en sus botas, reinó la paciencia. De Ranera a Elena, pasando por Eva Alonso y Olaya, hasta llegar a Millene. A la brasileña le bastaron cinco minutos para dejar claro lo mucho que había echado de menos jugar en Riazor y enseguida provocó la desesperación en la defensa del Porto, que veía una y otra vez cómo no era capaz de frenar a la ‘10’ blanquiazul.

Ocasión tras ocasión, al Deportivo solo le faltaba poner la guinda en forma de gol. Lo intentó su capitana dos veces con dos disparos. Uno lo repelió Babi; otro se marchó rozando la escuadra. También probó Olaya el tiro lejano, aunque sin éxito.

Y en el fútbol, buscar el gol con insistencia no siempre es sinónimo de tener premio. Al menos no cuando Millene no está en el campo. Porque la brasileña puede perdonar una o dos ocasiones, pero es raro que a la tercera no marque. Un balón medido de Olaya fue su excusa perfecta y, con un testarazo, batió a Babi para poner el 1-0.

Rotaciones y mismo guion

El descanso les sirvió a los entrenadores para efectuar los primeros cambios del partido. Daniel Chaves dio entrada a Brendle y a Angeline da Costa en lugar de Babi y de María Inês; Alberto hizo lo propio con Lucía Pardo y Rivas, que sustituyeron a Michi Apóstol y a una Paula Hernández que dejó buenas sensaciones en la medular. Y a Rivas le sobró tiempo para comenzar a hacer de las suyas por la banda derecha. Puede que al 14 que lleva ahora en la espalda todavía le queden resquicios de la magia de Ainhoa Marín. O quizás es que el talento de la canterana blanquiazul está más que listo para exhibirse en Liga F.

El guion no varió y el Dépor siguió siendo dueño del control del balón. También de las ocasiones. Y todo ello merced a una presión tras robo en la que el Porto encontró a su peor enemigo. Las jugadoras visitantes, apenas capaces de rebasar la línea divisoria, convirtieron a Andrea Tarazona en una mera espectadora del encuentro. La portera que llegó en el mercado estival se convirtió, en la recta final del partido, en la única titular alineada por Alberto en permanecer en el terreno de juego. En el banquillo, se quedaron sin minutos Inês Pereira, recién incorporada de forma definitiva hasta junio de 2029, Antía Veiga, meta del filial, y Carmen.

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Todo apuntaba a que la Torre se quedaría en A Coruña. Y Eva Dios se encargó de confirmarlo en los últimos minutos. No tenía pinta de que el Porto pudiese hacerle cosquillas a las blanquiazules, pero en el fútbol nunca se sabe, así que la canterana hizo justicia tras cazar un balón suelto en el área pequeña y enviarlo al fondo de la red. Porque a veces, en el deporte, la astucia vale más que otras cosas. Y Eva fue la más lista para quedarse con el balón en sus botas.

Sin ser la pretemporada garantía de nada, el Deportivo parece que comienza a carburar. El próximo domingo, nuevo test, esta vez ante el Real Madrid, para seguir cogiendo sensaciones de cara al inicio de Liga F.