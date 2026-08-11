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Dépor Femenino

Inês Pereira vuelve al Deportivo, pero esta vez para quedarse

La meta lusa firma de forma definitiva con el conjunto coruñés hasta junio de 2029

Bea Arrizado
Bea Arrizado
11/08/2026 16:12
Inês Pereira en el encuentro entre Deportivo y Barcelona
Inês Pereira en el encuentro entre Deportivo y Barcelona
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La historia entre Inês Pereira (Sintra, Lisboa, 1999) y el Deportivo continúa. La meta lusa regresa a la entidad blanquiazul por tercera temporada consecutiva. Pero esta vez, lo hace para quedarse de forma definitiva hasta junio de 2029. Tras dos años defendiendo la portería del conjunto coruñés en calidad de cedida por el Everton, ahora el club herculino ha logrado su incorporación.

Pereira abandona así el Everton, del que fue jugadora durante dos años, aunque sin llegar a debutar de forma oficial. Sí lo hizo en pretemporada. El equipo inglés se hizo con sus servicios en el verano de 2024 y, en el mismo anuncio de su fichaje, hizo pública su cesión al Dépor. 

En su primera campaña como deportivista, Inês se consolidó como uno de los pilares fundamentales del combinado herculino. Contribuyó a la salvación y se erigió como la mejor portera de la Liga F. Su nivel provocó que la dirección deportiva buscase hacerse con sus servicios para el curso 2025-26 y lo logró, aunque otra vez en forma de préstamo. 

Sin ir más lejos, el pasado 22 de septiembre, en la presentación de Alberto Rodríguez como nuevo técnico blanquiazul, Kevin Cabado hacía público el interés de la entidad en Pereira: "Está claro que é un perfil que nos gusta, nos interesa e que nos gustaría que estivera aquí moitos anos. É unha das opcións que temos de cara ao ano que ven".

La internacional portuguesa regresa ahora a A Coruña. Y lo hace para volver a cargarse al equipo a las espaldas y convertirse, un año más, en uno de los baluartes del Deportivo. Compartirá puesto con Andrea Tarazona, fichada en este mercado estival procedente del Levante. 

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