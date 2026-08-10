El mercado más activo del Dépor, pero todavía incompleto

Eva Alonso en su presentación junto a Kevin Cabado Patricia G. Fraga

Todavía queda mercado por delante. Algo más de un mes para que la ventana estival llegue a su fin –el 18 de septiembre– y, mientras tanto, las direcciones deportivas de los diferentes clubs de Liga F continúan apuntalando las plantillas de cara al inicio oficial de la competición, el próximo fin de semana del 30 de agosto. No obstante, en lo que va de verano, solo una entidad mantiene el ritmo de mercado que ha cogido el Deportivo: el Granada.

Ambos equipos, con catorce incorporaciones cada uno, viven una historia similar. En el caso del conjunto nazarí, después de firmar en la 2025-26 una temporada histórica en lo que a clasificación se refiere –sexto puesto merced a 45 puntos–, sufrió una revolución en la plantilla, pero también en el banquillo. Después de anunciar trece salidas, llegó la notificación más inesperada: el adiós de la exentrenadora del Dépor, Irene Ferreras, después de un año en el que logró una muy buena nota a nivel deportivo. El objetivo en el presente mercado pasó a ser reconfigurar el grupo y, al igual que le ocurrió al club herculino, no fallar en las incorporaciones.

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El Granada fichó a catorce futbolistas, además de anunciar a Adrián Martín –hasta entonces segundo entrenador– como nuevo técnico. De esta forma, la entidad andaluza es la única que iguala el número de altas firmadas por el Deportivo. Por debajo están equipos como el Eibar (12 fichajes), el Espanyol (10), Atlético de Madrid (9) o Logroño United (9). Hasta ahora, el combinado que menos incorporaciones ha realizado ha sido el Athletic Club, con cinco regresos tras cesión, y el Barcelona, con cinco caras nuevas.

La dirección deportiva encabezada por Kevin Cabado no tardó en moverse en el mercado y, a estas alturas, ha logrado recomponer una plantilla que en su día llegó a tener solo siete jugadoras con ficha del primer equipo. Ahora son 19 futbolistas, a las que hay que sumar a Carla Castiñeyras y a Paula Hernández, ambas con ficha del filial, pero habituales en la dinámica del conjunto dirigido por Alberto Rodríguez.

Posiciones más débiles

Después de las once incorporaciones, además de las promociones de Paula Novo, Redru y Lucía Rivas, todavía hay líneas en las que Kevin Cabado debe moverse. La primera y más evidente es la portería, en la que por ahora el Deportivo solo tiene a Andrea Tarazona.

En la primera rueda de prensa del nuevo entrenador estuvo presente el director deportivo, quien también recibió preguntas de los medios de comunicación. Y en cuanto fue cuestionado por las posiciones a reforzar, no escondió que la portería es la que más urge: "Haberá un reforzo. Cremos en Antía e Martina, pero o lóxico, pola etapa que lles toca cumprir a elas, é que incorporemos unha máis". Y como era de esperar, el nombre de Inês Pereira, la única futbolista en no ser despedida, saltó a la palestra y Cabado reconoció el interés: "Está claro que é un perfil que nos gusta, nos interesa e que nos gustaría que estivera aquí moitos anos. Agora mesmo tampouco podemos contar moito máis porque é propiedade do Everton, pero é unha das opcións que temos de cara o ano que vén".

Pero la realidad a día de hoy es que Inês es propiedad del Everton, entrena con el equipo inglés e incluso ya realizó su debut en amistosos de pretemporada. Sin embargo, la portera lusa no se olvida del Deportivo y así lo demostró con la publicación en sus redes sociales de una imagen en la que se veía cómo estaba siguiendo en directo el encuentro que midió al primer equipo masculino contra la Fiorentina.

Storie de Instagram de Inês Pereira viendo al Dépor @inespereira.12

Tampoco encuentra demasiadas certezas el Deportivo en la medular. Olaya, Eva Dios, Redru, Paula Hernández y Ainoa Gómez son las únicas efectivas, la mayoría de ellas sin apenas experiencia en Primera División. Además, en el caso de Eva, afronta la temporada después de haber tenido muy poco protagonismo en las dos anteriores. Por su parte, Eva Alonso, aunque en este último curso actuó de forma habitual como central en el Levante, puede desempeñarse como pivote.

No obstante, la dirección deportiva tiene algo más de un mes para terminar de configurar una plantilla que, a priori, se sostiene en jugadoras jóvenes con un gran potencial de cara a un proyecto futuro.