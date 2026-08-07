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Dépor Femenino

El Deportivo saca la apisonadora ante el Sporting y se lleva el Emma Cuervo (9-0)

El cuadro blanquiazul se proclama campeón del trofeo veraniego de Ribadeo por segunda vez 

Yago Freire
07/08/2026 21:05
deporabanca
Las jugadoras del Deportivo antes del inicio del encuentro
RC Deportivo
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El Deportivo venció al Sporting por 9-0 en la sexta edición femenina del Emma Cuervo, un trofeo que ya había levantado el cuadro deportivista en 2022 tras vencer por penaltis al Oviedo. En su primera y única prueba de pretemporada ante un equipo de inferior categoría, más concretamente de Segunda Federación (tercera división), el conjunto de Alberto Rodríguez demostró su nivel superior y arrolló al club gijonés.

Tras una primera parte sin tantos, el Deportivo reservó todo su caudal goleador para la segunda mitad. En solo 45 minutos, las blanquiazules anotaron nueve dianas por medio de Lucía Rivas, Lucía Pardo, Espe Pizarro, Paula Redruello, Paula Hernández, un hat-trick de Millene Cabral y un tanto en propia meta.

Es el segundo amistoso que disputa el conjunto de Alberto Rodríguez tras el partido contra el Athletic Club en Luanco (0-0). En ese duelo, el club coruñés y el bilbaíno empataron sin goles a pesar de que ambos conjuntos golpearan al palo. La próxima semana jugarán su tercer amistoso y será en el Trofeo Teresa Herrera. Las blanquiazules se medirán el próximo jueves 13 de agosto a las 17.00 horas ante el Oporto, que se encuentra en la Primera División de Portugal.

El primer amistoso de la Pretemporada del Deportivo ante el Athletic Club en Luanco

El Dépor comenzará la Liga el sábado 29 de agosto en horario matinal

Más información

El cuadro blanquiazul despedirá su pretemporada contra el Real Madrid el domingo 16, antes de comenzar la Liga F frente al Sevilla el sábado 29 de agosto a las 12.00 horas. Esta fase de preparación la van a completar contra tres equipos de la máxima categoría de sus respectivos países y solamente uno ante un club de inferior categoría (el encuentro ante el Sporting).

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