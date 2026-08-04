Marisa y Ainoa Gómez, convocadas para el preparatorio del Mundial sub-20 

Marisa celebra un gol con España sub-19 RFEF

Marisa García y Ainoa Gómez, dos nuevas incorporaciones del Deportivo durante este mercado, han sido seleccionadas por David Aznar para preparar el Mundial sub-20 y estarán concentradas desde el lunes 10 de agosto hasta el miércoles 19. Durante estos días, llevarán a cabo entrenamientos específicos en Los Ángeles (provincia de Segovia) y en Las Rozas con la selección.

Las futbolistas blanquiazules se perderán dos amistosos de pretemporada, entre ellos el duelo del Teresa Herrera ante el Porto que se disputará el jueves 13 de agosto a las 17.00 horas. Tampoco estarán disponibles para el test contra el Real Madrid del domingo 16 de agosto a las 20.00 en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

En la lista de convocadas, el Dépor es el tercer equipo con más representantes empatado con la Real Sociedad, Athletic Club y Atlético Madrid. Solamente el Barcelona y el Madrid, con seis citadas cada equipo, superan las dos integrantes del conjunto herculino.

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En el caso de Marisa, ya estuvo cedida procedente del cuadro blanco la pasada campaña, pero la dirección deportiva herculina ha alcanzado un acuerdo por su traspaso durante este verano y ha firmado hasta 2028. La ariete de 20 años es una habitual en las convocatorias de las inferiores de España, donde ya ha jugado dos Europeos sub-19 y uno sub-17.

Con España sub-19, disputó un total de 20 encuentros a lo largo de su carrera entre los que dispone de una gran producción goleadora al haber anotado siete dianas y repartido cinco asistencias. Con la sub-17 solamente jugó cuatro encuentros, pero sus números son muy destacados a pesar de su corta trayectoria en esta categoría de las inferiores porque consiguió marcar tres tantos.

También es recurrente el nombre de Ainoa Gómez en este tipo de listas porque la jugadora también ha disputado en dos ocasiones el Europeo sub-19 y otras dos en el sub-17 (donde fue campeona en uno de ellos junto a Lucía Rivas). La atacante de 19 años firmó en calidad de cedida por el Barça por una temporada.

Ainoa, igual que Marisa, destaca por su gol y así lo ha demostrado defendiendo los colores de la selección. En el último Europeo sub-19 disputado en 2026, fue campeona, titular y una de las máximas anotadoras de todo el torneo con tres goles. De hecho, no hubo ni una sola jugadora en la competición con más anotaciones que ella, pero fue la primera en el apartado de goles porque hubo futbolistas con mejor coeficiente al haber jugado menos partidos. Ainoa hizo los tres dianas en cinco duelos, mientras que la suiza Pfister lo hizo en tres encuentros.

Calendario del Mundial

En caso de que ambos jugadores acaben formando parte de la lista definitiva para la Copa del Mundo sub-20, los horarios serían los siguientes.

La fase de grupos sería entre el lunes 7 de septiembre, que debutarían contra Nigeria, y el domingo 13 que jugarían ante la República Popular China. Con ello, los dos primeros y los cuatro mejores terceros clasifican a dieciseisavos.