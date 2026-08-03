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Dépor Femenino

El Dépor comenzará la Liga el sábado 29 de agosto en horario matinal

El estreno oficial del conjunto de Alberto Rodríguez será ante el Sevilla en Riazor 

Jacobo Bouza
03/08/2026 14:05
El primer amistoso de la Pretemporada del Deportivo ante el Athletic Club en Luanco
Primer amistoso de la Pretemporada del Deportivo ante el Athletic Club en Luanco
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La Liga F hizo oficial cuándo se jugará su primer partido de la temporada regular ante el Sevilla. El choque tendrá lugar el sábado 29 de agosto, a las 12.00 horas, en el estadio de Riazor.

No obstante, al conjunto dirigido por Alberto Rodríguez todavía le restan tres encuentros de preparación para realizar los últimos ajustes de un renovado Deportivo que buscará mantener, un año más, la categoría en Primera División.

Este pasado domingo, el combinado blanquiazul disputó el primero de sus amistosos ante el Athletic en el campo de Miramar, en Luanco, donde ninguno de los dos equipos consiguió pasar de las tablas (0-0).

Formación inicial del Deportivo en el amistoso ante el Athletic Club

Debut de nueve de los diez fichajes del Dépor

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Su siguiente cita será este viernes, cuando volverá a presentar candidatura para conquistar el Trofeo Emma Cuervo. El encuentro se disputará a las 19.00 horas en el campo Pepe Barrera de Ribadeo frente al Sporting. El conjunto herculino ya sabe lo que es levantar este título veraniego: lo hizo en 2022 tras imponerse al Real Oviedo en la tanda de penaltis, después de firmar un empate sin goles. Sin embargo, su última participación se remonta a la pasada pretemporada, cuando cayó por la mínima ante Osasuna (0-1).

La penúltima prueba, y la última que disputará en A Coruña, será el Trofeo Teresa Herrera. El Deportivo se enfrentará al Oporto el 13 de agosto en el estadio de Riazor. El cuadro coruñés tratará de conquistar, un año más, la Torre de Hércules, un trofeo que no se le escapa desde que en el año 2021 lo ganó el Valadares Gaia luso.

Por último, en el calendario previsto, afrontará un simulacro de máxima exigencia que servirá como una prueba ya cercana a la competición oficial. Será el 16 de agosto ante el Real Madrid, en el estadio Alfredo Di Stéfano.

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