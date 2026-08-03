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Dépor Femenino

Debut de nueve de los diez fichajes del Dépor 

Olaya asegura que se está formando un "equipazo" tras el empate frente al Athletic Club (0-0) en el primer test de pretemporada

Eder Pereira
Eder Pereira
03/08/2026 05:00
Formación inicial del Deportivo en el amistoso ante el Athletic Club
Formación inicial del Deportivo en el amistoso ante el Athletic Club
RC Deportivo
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El Dépor estrenó su pretemporada con un 0-0 ante el Athletic Club en el campo de Miramar, en Luanco, en un primer test exigente ante un rival de Liga F al que Olaya Rodríguez describió como “duro, de guerra, que nunca te pone las cosas fáciles”. Buen primer paso tras un verano de muchísimos cambios, también en el banquillo, con Alberto Rodríguez al frente tras dos semanas de trabajo en Abegondo.

En la primera mitad, el once de jugadoras del primer equipo lo formaron Tarazona, Caracas, Elena Vázquez, Eva Alonso, Eva Dios, Vega, Lucía Pardo, Marisa, Paula Hernández, Carla Castiñeyras y Karla. La segunda mitad arrancó ya con Antía Veiga, Ranera, Paula Novo, Olaya, Espe Pizarro, Monteagudo, Domínguez, Redru, Michi Apóstol, Marisa y Laura Rivas. También tuvieron minutos Lucía Rivas, Martina Rivas y Carmen.

Paula Monteagudo, durante el amistoso ante el Athletic Club
Paula Monteagudo, durante el amistoso ante el Athletic Club
RC Deportivo

De los diez fichajes del verano, jugaron nueve: Ranera, Lucía Pardo, Vega, Tarazona, Caracas, Eva Alonso, Domínguez, Paula Hernández y Carla Castiñeyras. La única ausente fue Ainoa Gómez, tercera de las campeonas de Europa sub-19 junto a Lucía Rivas y Redru.

En el capítulo de bajas, por control de carga, no jugaron Millene Cabral ni Merle Barth.

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Olaya, satisfecha con el ambiente pese a la revolución de caras nuevas, subrayó que “las vibraciones en el equipo son muy buenas. Estamos haciendo un equipazo, un muy buen grupo. Tenemos ganas de seguir mejorando”.

La próxima cita será el viernes 7 de agosto ante el Sporting de Gijón, en el campo Pepe Barrera de Ribadeo, con el Trofeo Emma Cuervo en juego.

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