Eva Alonso: "Tenía la espinita de jugar en el Dépor y esta vez no lo dudé"

Eva Alonso posa con la camiseta del Dépor femenino en su presentación en Abegondo PATRICIA G. FRAGA

Hay caminos que están destinados a juntarse y por las palabras de Kevin Cabado y Eva Alonso, era cuestión de tiempo que el del Deportivo y el de la jugadora madrileña convergieran. La nueva futbolista blanquiazul reconoció que jugar en Riazor siempre estuvo dentro de sus objetivos y que tras el descenso con el Levante creyó que era el momento de dar el paso:

Proyecto Dépor. “Creo que al final son muchas cosas las que tenemos en cuenta para decidirnos. Pero esa espinita siempre la tuve, la de estar en el Dépor. Era esperar el momento adecuado, el perfecto, y esta vez cuando lo tuve no dudé”.

Objetivo. “El Dépor ha ido creciendo, no ha parado. Y eso es lo más ilusionante. Ayudar a seguir creciendo y en lo personal, dar lo mejor de mí, disfrutar y ayudar al club. Miramos hacia arriba siempre. Como equipo hablamos de no poder techo y estar siempre en alerta”.

El Deportivo oficializa la llegada de Eva Alonso hasta 2028 Más información

Descenso en Levante. “No es sorpresa para nadie que a nivel grupal fue muy difícil, pero dentro de lo malo, tienes que quedarte con lo bueno. A nivel individual, fue lo que me ha ayudado a levantarme cada día, a seguir entrenando y ser mejor cada día. Dentro de la situación complicada, yo estuve en el lado bueno y me siento privilegiada por ello”.

Posición. “Es pronto todavía, nos estamos conociendo. Hemos ido hablando. El míster intenta buscar esos momentos para ir hablando. Sabe que puedo jugar de central y mediocentro y lo que más haga falta como equipo, estaré encantada. La idea es jugar como pivote, pero la temporada es larga y para lo que haga falta, estoy”.