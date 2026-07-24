Marisa: "Es un año importante, tengo que dar el salto de calidad que se espera de mí"

Marisa posa en Abegondo como jugadora del Dépor CARLOTA BLANCO

Continúan las presentaciones en el Dépor, aunque en este caso no fue un fichaje totalmente nuevo y sí una continuidad como la de Marisa. Después de un año como cedida, la joven delantera ha firmado este verano un contrato largo para convertirse en una de las piezas importantes en el futuro del proyecto del equipo blanquiazul. Ella lo sabe y es la primera en exigirse:

Sensaciones. “Estoy muy feliz de poder estar aquí. Desde que se me planteó la idea de que podía quedarme aquí por varios años no tuve dudas. Feliz de formar parte del proyecto, creo mucho y estoy muy feliz de formar parte de él”.

Paso adelante. “Es un año muy importante para mí. Tengo que dar ese salto de calidad que se espera. Voy a trabajar l máximo posible, dar el cien por cien y dar lo máximo posible”.

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Objetivo. “No quiero poner números, pero tengo que dar ese salto con respecto al año pasado. El año pasado fue mi adaptación, era mi primer año en Liga F y creo que tengo que dar un salto. No me quiero poner números, porque sería ponerme un límite. Pero pienso que puede ser un gran año”.

Vestuario. “Bastante cambiado. Se han ido jugadoras importantes, pero el proyecto está claro. Plantilla muy joven, con calidad muy grande. Iremos trabajando poco a poco para forjar un gran equipo y haremos un gran año en Liga F”.

Interés en Tere Abelleira

En la rueda de prensa estuvo Kevin Cabado, que habló sobre el interés del conjunto coruñés en el regreso de Tere Abelleira, aunque sin dar demasiados detalles. "Es una jugadora que se ha preguntado por su situación y siempre se ha seguido de cerca, ya no solo este año. Pero a día de hoy no hay más que eso. No estamos en un momento como para decir nada más".