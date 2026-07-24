Irene Ferreras deja el Granada y no se enfrentará al Deportivo

Irene Ferreras en el Dépor-Granada Carlota Blanco

La exdeportivista Irene Ferreras no volverá a cruzarse en el camino del Deportivo esta temporada. O, al menos, no lo hará con el Granada, club del que era la responsable técnica hasta hace unas horas. La entrenadora no seguirá vinculada a la entidad nazarí después de llegar a un acuerdo para resolver el contrato que unía a ambas partes.

"Motivos personales de la entrenadora" es el argumento alegado por la entidad en el comunicado en el que informa de la salida de la entrenadora y el ascenso de Adrián Martín, hasta ahora asistente, a técnico principal.

Ferreras fue elegida por Coach Experience Summit mejor entrenadora del pasado curso después de colocar al cuadro rojiblanco como sexto clasificado de la Liga F. Sin embargo, este verano, el club ha perdido a varias de sus jugadoras principales, una circunstancia que explica ahora la abrupta salida de la responsable del banquillo, tal y como apuntan varias informaciones.