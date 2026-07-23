Kevin Cabado: "Inês Pereira é unha das opcións que temos de cara ao ano que ven"
El director deportivo blanquiazul analizó el mercado y la llegada de Alberto Rodríguez al banquillo
Este martes fue presentado en Abegondo el nuevo entrenador del Deportivo, Alberto Rodríguez. Un acto que contó con la presencia de Kevin Cabado, director deportivo de la sección femenina del club. Tras la rueda de prensa del técnico, fue el turno del directivo, que analizó tanto al nuevo jefe del banquillo blanquiazul como la situación del equipo en el mercado.
Presentación de Alberto. "Muy ilusionados con la etapa que se abre. Una persona de casa, que conocemos bien, que conocemos su manera de trabajar, lo que siente el Dépor y creo que va a hacer pronto que la afición se sienta orgullosa e identificada con el equipo".
Opciones de que vuelva Inês Pereira. "Sabemos o nivel que ten, creo que o demostrou. Fai dous anos mellor porteira da Liga F, este ano un rendemento moito máis alto. A verdade é que un pouquiño menos esixida, entón quizais esas estadísticas baixaron un pouco porque o equipo non sufriu tanto sen balón. Está claro que é un perfil que nos gusta, nos interesa e que nos gustaría que estivera aquí moitos anos. Agora mesmo tampoco podemos contar moito máis porque é propiedade do Everton. Ten un ano de contrato alí, está adestrando con eles, pero é unha das opcións que temos de cara ao ano que ven".
Bajas. "Creo que era un ciclo de moitos anos, no que estamos súper agradecidos ás xogadoras, que creo que hai que poñelas en valor porque son as que nos levaron á Liga F, as que nos consolidan na Liga F. Hai diferentes situacións. Hai xogadoras que o club cree que se acaba unha etapa e que debemos facer un cambio e outras, que son as de menos, pero hai dous, tres casos nos que o club ofrece a continuidade e elas son quen lles chegou outro momento por diferentes motivos. A maioría por motivos futbolísticos e outras por motivos personales".
Fichajes jóvenes. "Creo que o talento en España é moi grande. Catro anos seguidos sendo campionas de Europa sub-19, a sub-17 sempre tamén en finais, a sub-20 ven de ser campiona en 2022. É un mercado emerxente, un mercado no que o Dépor ten moito valor. Porque estas rapazas que veñen xogar aquí saben como forma o Dépor talento, as instalacións que ten, que é un staff que pode sacar o máximo rendemento delas. Ainoa Gómez ven de ser das xogadoras máis destacadas no Europeo e desde o momento en que aparecemos, nun día resolvemos a situación. Cremos que podemos crear un novo ciclo, que esas xogadoras nos poden axudar, que poden medrar con nós. Tentamos tamén ter o maior número de xogadoras en propiedade posible. Agora mesmo só temos dúas cesións. E, por que non, nun futuro soñar en grande con estas xogadoras que sabemos que xa nos van dar presente".
Aspectos a mejorar. "Creo que el año pasado hicimos lo que nos correspondía por un plan estratégico. Hemos estado en ese top-12, hemos sido capaces de consolidar al equipo en Liga F, que parece fácil, pero es muy difícil. Competimos muy bien contra gigantes, aunque nosotros nos consideremos uno de ellos. Esta temporada intentaremos seguir creciendo, dar un pasito más y cada vez ser un equipo más dominador, que guste ver. Queremos mejorar en ser un equipo más constante. Quizás el año pasado nos faltó esa constancia en alguno momento".
¿Proyecto más arriesgado? "Creo que hai que poñer as cosas en contexto. Fai dous anos ascendimos e máis de dous tercios da plantilla nunca xogara en Liga F, polo que tamén se podería considerar arriscado. Esas xogadoras foron capaces de manternos e agora estamos apostando polo talento xoven. Igual temos catro mundialistas, se todo vai ben, son xóvenes, pero con experiencia. Ainoa ven de xogar o Europeo, Adriana ven de xogar dous partidos en Champions e ser campioa de Europa... Non miramos a idade, non miramos o DNI. Creo que son rapazas con experiencia, que vai ser un gran ano e que estamos cunha plantilla que nos vai dar garantías".
Otras posiciones a reforzar. "Estamos vendo o rendemento delas e imos valorar. Temos agora bastantes partidos por diante e queda moito de mercado, quedan dous meses. Imos bastante avanzados e iremos vendo. A día de hoxe se tivéramos que empezar a temporada a plantilla estaría totalmente preparada. É verdade que coa situación da portería sí que haberá un reforzo, pero cremos en Antía e Martina, creo que temos dúas porteiras no filial. Pero o lóxico, pola etapa que lles toca cumprir a elas, é que incorporemos unha máis. Estaremos atentos a situacións de mercado. Se hai algunha que nos mellore a plantilla, afrontarémola".
Salida de Ainhoa Marín. "Lo primero, agradecerle todo lo que ha hecho aquí. Creo que es una jugadora con una relación especial con el club, que le costó mucho tomar esa decisión. Fueron muchas conversaciones entre ambos. Había un compromiso con ella de que, en caso de que ella decidiese que fuese el momento, pudiese salir. Ella renueva, que creo que hay que ponerlo mucho en valor, con el equipo en una situación muy delicada la temporada anterior. Creo que, al final, las jugadoras pasan. Le deseamos lo mejor, queremos que le vaya bien y nos alegraremos de sus triunfos. También hay que poner en valor que Ainhoa cuando llega aquí llega del Seagull, de un equipo de Primera RFEF y creo que con nosotros, otras jugadoras crecerán como ha crecido Ainhoa".