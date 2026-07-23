Carlota Sánchez reinicia su carrera tras su difícil salida del Deportivo

Carlota Sánchez

Carlota Sanchez ya tiene nuevo destino. La futbolista coruñesa jugará la temporada 2026-27 en el Real Betis, donde tratará de relanzar su carrera después de cerrar una etapa de nueve años en el Deportivo marcada por un final especialmente doloroso. La atacante pone rumbo al conjunto verdiblanco, que afronta una profunda reconstrucción tras haber encadenado su segundo descenso consecutivo.

La canterana blanquiazul se despidió del Dépor a principios de julio con una carta en la que no ocultó el sufrimiento vivido durante su última campaña en el club herculino. Después de nueve años trabajando en Abegondo, Carlota aseguró en su carta de despedida haber sentido “humillada” y “acosada”, además de confesar que llegó a perder la ilusión por jugar a fútbol.

La dura despedida de Carlota Sánchez, que reconoce haberse sentido "humillada y acosada" Más información

Se cerró una puerta y ahora se abre una ventana. Carlota intentará volver a sonreír con el balón en un Betis que tampoco atraviesa un buen momento. El conjunto sevillano descendió de Liga F al término de la temporada 2024-25, después de finalizar a cuatro puntos de una permanencia que marcó precisamente el Deportivo. Lejos de reaccionar en la segunda categoría, las béticas tampoco lograron levantar el vuelo el pasado curso y acabó consumando el segundo descenso consecutivo, cayendo hasta la Segunda Federación.

En ese escenario, Carlota, a sus 24 años, afronta su primer gran cambio de aires tras haber vivido solo una experiencia lejos de A Coruña como cedida en el Oviedo.