Alberto Rodríguez, un técnico coruñés en la élite de la Liga F: "Hay una parte dentro de mí que me dice que no deje de disfrutar"

Alberto Rodríguez en su presentación Carlota Blanco

Alberto Rodríguez (Arteixo, 1989) fue presentado este martes en Abegondo como nuevo entrenador del Deportivo. A pesar de llevar ya varios días al frente del primer equipo, su puesta de largo todavía no se había producido hasta ahora, en la que estuvo acompañado por el director deportivo de la sección, Kevin Cabado.

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Un reto. "Es mi primer contrato profesional como primero entrenador, y hacerlo siendo de A Coruña en el Dépor me hace estar tremendamente ilusionado. Responsabilizado también porque sabemos el qué tenemos entre manos. Hay una parte dentro de mí que me dice que no deje de disfrutar, porque son etapas muy bonitas y, dentro de la exigencia que requiere el club y el proyecto, también hay una parte que debemos disfrutar del día a día".

Objetivo. "Desde mi punto de vista, plantearse un objetivo cuantitativo es limitarse. Estamos tratando de descubrir la plantilla, las posibilidades que nos ofrecen las jugadoras a nivel colectivo y no solo individual. A partir de ahí, poder marcar un modelo de juego que nos lleve a ganar el mayor número de partidos posibles y tratar de ser protagonistas en todas las fases del juego".

¿Qué le convenció? "Fueron días un poco de locura. El club me plantea la posibilidad una vez que se cierra la temporada anterior y a partir de ahí, poco a poco se le va dando forma con conversaciones diarias. La comunicación con el club la verdad es que es muy buena y ahora desde que empezamos a entrenar todo es más fácil. Esperando a que vayan pasando las sesiones para que a nivel individual y grupal vayamos adquiriendo principios del juego y con ganas ya también de que empiecen los partidos de pretemporada para ponernos a rodar".

¿Qué falta para completar la plantilla? "Viendo las posibilidades que nos ofrecen las jugadoras que incorporamos y las de la temporada anterior, gente de la cantera, que es muy importante y estamos viendo qué nos pueden ofrecer. A partir de ahí, la comunicación es diaria con Kevin (Cabado). Lo más normal es que incorporemos una portera por distribución de plantilla y estamos siempre alerta a todo lo que pueda suceder sabiendo que el grueso de la plantilla está ya formado".

Idea de juego. "A nivel de sistemas y dibujo para mí no es lo más relevante, para mí importa más que se hace dentro de esos dibujos. Soy un entrenador que piensa qué el fútbol es dinámico. Entonces, salvo en el momento cero, que hay una distribución inicial, el rival se mueve y creo que lo más relevante para nosotros es poder controlar todos los movimientos que hace el rival y en las distintas fases del juego tratar con y sin balón de interpretar ese momentos de juego".

Nueva portera. "Quien mira es el jefe. Hablamos de manera privada, que son conversaciones que se quedan entre nosotros. De momento, muy centrados en todas las jugadoras que tenemos. Nos faltan dos internacionales que llegarán en breve y disfrutando mucho de las primeras semanas. De poner todo a nuestro gusto para funcionar en el día a día de la mejor manera posible".