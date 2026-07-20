La pretemporada del Deportivo toma forma: tercer amistoso confirmado

Sesión de entrenamiento de pretemporada Javier Alborés

El Deportivo marca una nueva cita en su calendario de pretemporada. El conjunto blanquiazul viajará a la capital para enfrentarse al Real Madrid en uno de los encuentros más exigentes de la pretemporada oficializados hasta el momento. Será el domingo 16 de agosto a las 20.00 horas en la ciudad deportiva de la entidad madrileña.

De esta forma, el equipo dirigido por Alberto Rodríguez afrontará un partido que servirá como prueba real de cara al inicio de Liga F (último fin de semana de agosto, en Riazor, ante el Sevilla). Medirse al vigente subcampeón de la Primera División española supondrá un reto de nivel para una plantilla que tendrá en los amistosos de pretemporada la oportunidad de encajar las piezas del puzzle.

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Este compromiso se suma a los siguientes ya programados: contra el Sporting de Gijón el viernes 7 de agosto (19.00 horas) en el Estadio Pepe Barrera de Ribadeo, en el que será el Trofeo Emma Cuervo; y frente al FC Porto, el jueves 13 de agosto a las 17.00 horas en Riazor, en el Trofeo Teresa Herrera.

Encajar las piezas

A estas alturas del mercado, son diez las caras nuevas en la plantilla del Deportivo. A todas esas incorporaciones hay que sumar además la del entrenador, Alberto Rodríguez. Es por eso que esta pretemporada cobra un valor más alto que las anteriores, si cabe.

Los primeros tests serán los encargados de ir revelando por dónde pueden ir los tiros. Además, el cuerpo técnico tendrá en ellos la oportunidad para rotar y probar las distintas piezas que conforman la plantilla hasta dar con la más adecuada.

Alberto Rodríguez se enfrenta al reto de no solo rendir en su primera aventura en la máxima categoría del fútbol nacional, sino también de hacer encajar a un equipo renovado prácticamente al completo. Diez incorporaciones nuevas —a excepción del fichaje de Marisa García, que ya estuvo cedida el curso pasado— por nueve jugadoras que ya estaban en plantilla.

El caso Inês Pereira

Es probable que, de aquí a que cierre la ventana estival de fichajes (el 18 de septiembre), la dirección deportiva cierre todavía alguna llegada más. No obstante, continúa en el aire el futuro de Inês Pereira.

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El pasado 30 de junio, el contrato de cesión que unía a la meta lusa con el Deportivo venció. Inmediatamente pasó a ser futbolista del Everton, con el que está vinculada hasta junio de 2027. Sin embargo, el conjunto inglés ya ha puesto en marcha su pretemporada y, en las diferentes imágenes compartidas en sus redes sociales, no hay ni rastro de Pereira. Donde sí se refleja que es jugadora del Everton es en la página web de la entidad.

Lo que causa especial expectación en torno a Inês es la falta de un mensaje de despedida. Ni el Deportivo, ni tampoco ella, han publicado ningún comunicado en el que se anuncie su marcha. Y es precisamente la ausencia de ese adiós lo que despierta las sospechas de que puede existir una negociación para que Pereira repita como guardiana del equipo herculino.