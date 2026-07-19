La exdeportivista Lucía Martínez se apunta al proyecto del Badalona 

Lucía Martínez ficha por el Badalona Women Badalona Women

A final de la temporada 2026-27, el Deportivo anunció la salida de trece jugadoras. A estas alturas del mercado, todas tienen nuevo equipo excepto Vera Martínez, Carlota Sánchez e Hildah Magaia. La última sobre la que se ha conocido su destino ha sido Lucía Martínez. En la mañana de este domingo, el Badalona Women ha hecho oficial su incorporación.

La mediocentro se une así a un proyecto que busca dar un paso adelante en Liga F. Compartirá la medular, además, junto a una de las mejores jugadoras en la historia del fútbol español como es Vicky Losada, que firmó por el conjunto catalán en este mismo verano procedente del Bristol City de la Primera División inglesa.

Lucía Martínez recaló en las filas del Deportivo en el mercado invernal del curso 2023-24 desde el Granada y, en su primer año defendiendo la elástica blanquiazul, logró el ascenso a Liga F. A partir de ahí, no tardó en asentarse como uno de los pilares de la escuadra herculina.

Ahora y tras dos ejercicios y medio como deportivista, Martínez emprende una nueva aventura lejos de A Coruña. Desde el Badalona Women la presentan como una futbolista que "destaca por su inteligencia táctica, su equilibrio en el centro del campo y su capacidad para aportar solidez tanto en tareas defensivas como en la construcción del juego".