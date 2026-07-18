Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El Deportivo añade otro amistoso a su pretemporada: el Trofeo Emma Cuervo

A estas alturas, el conjunto blanquiazul tiene cerrados dos encuentros, uno de ellos en el Teresa Herrera

Bea Arrizado
Bea Arrizado
18/07/2026 17:42
El Deportivo levantó el Trofeo Emma Cuervo en 2022
ARCHIVO DXT
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Hasta ahora solo había una parada en la ruta de la pretemporada del Deportivo: la del trofeo Teresa Herrera, el jueves 13 de agosto a las 17.00 horas en Riazor, ante el Porto de la Primera División de Portugal. Ahora, el combinado dirigido por Alberto Rodríguez añade un nuevo amistoso. Será contra el Sporting de Gijón en tierras asturianas, el viernes 7 de agosto a las 19.00 horas.

De esta forma, Deportivo y Sporting conforman el cartel de la sexta edición del Trofeo Emma Cuervo, con el Estadio Pepe Barrera de Ribadeo como escenario. El equipo coruñés ya sabe lo que es levantar el trofeo. Lo hizo en 2022 tras derrotar al Real Oviedo en la tanda de penaltis.

En los últimos años, la escuadra blanquiazul se ha vuelto una fija en el torneo disputado en Ribadeo. Sin ir más lejos, el año pasado lo jugó ante el Osasuna. Las futbolistas entrenadas en aquel momento por Fran Alonso cedieron por 0-1 en el que fue para ellas el último test veraniego.

Marisa ante Ona Batlle en el Dépor-Barcelona

La juventud marca el camino del nuevo Dépor

Más información

La plantilla del Deportivo continúa su puesta a punto en la Ciudad Deportiva de Abegondo, no obstante, los encuentros amistosos servirán al cuerpo técnico para ver cómo empiezan a encajar las piezas nuevas del puzzle que constituyen a un equipo renovado. Por lo pronto, son diez las caras nuevas en el combinado herculino, a las que hay que sumar la incorporación de una Marisa que ya sabe lo que es defender la elástica blanquiazul, después de hacerlo durante la temporada pasada como cedida.

Se espera que el Trofeo Emma Cuervo y el Teresa Herrera no sean las únicas citas veraniegas de un Dépor que empezará a rodar de forma oficial el último fin de semana de agosto, ante el Sevilla en Riazor.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Antía Veiga (c) antes del debut en el Europeo sub-17

Antía Veiga y Carla Castiñeyras, citadas con España sub-18 para los Juegos del Mediterráneo
Bea Arrizado
El ideal gallego

El Deportivo añade otro amistoso a su pretemporada: el Trofeo Emma Cuervo
Bea Arrizado
El Deportivo consigue la cesión de Adriana Ranera

El Deportivo refuerza su defensa con Adriana Ranera
Jorge Lema
Marisa ante Ona Batlle en el Dépor-Barcelona

La juventud marca el camino del nuevo Dépor
Bea Arrizado