El Deportivo añade otro amistoso a su pretemporada: el Trofeo Emma Cuervo

El Deportivo levantó el Trofeo Emma Cuervo en 2022 ARCHIVO DXT

Hasta ahora solo había una parada en la ruta de la pretemporada del Deportivo: la del trofeo Teresa Herrera, el jueves 13 de agosto a las 17.00 horas en Riazor, ante el Porto de la Primera División de Portugal. Ahora, el combinado dirigido por Alberto Rodríguez añade un nuevo amistoso. Será contra el Sporting de Gijón en tierras asturianas, el viernes 7 de agosto a las 19.00 horas.

De esta forma, Deportivo y Sporting conforman el cartel de la sexta edición del Trofeo Emma Cuervo, con el Estadio Pepe Barrera de Ribadeo como escenario. El equipo coruñés ya sabe lo que es levantar el trofeo. Lo hizo en 2022 tras derrotar al Real Oviedo en la tanda de penaltis.

En los últimos años, la escuadra blanquiazul se ha vuelto una fija en el torneo disputado en Ribadeo. Sin ir más lejos, el año pasado lo jugó ante el Osasuna. Las futbolistas entrenadas en aquel momento por Fran Alonso cedieron por 0-1 en el que fue para ellas el último test veraniego.

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La plantilla del Deportivo continúa su puesta a punto en la Ciudad Deportiva de Abegondo, no obstante, los encuentros amistosos servirán al cuerpo técnico para ver cómo empiezan a encajar las piezas nuevas del puzzle que constituyen a un equipo renovado. Por lo pronto, son diez las caras nuevas en el combinado herculino, a las que hay que sumar la incorporación de una Marisa que ya sabe lo que es defender la elástica blanquiazul, después de hacerlo durante la temporada pasada como cedida.

Se espera que el Trofeo Emma Cuervo y el Teresa Herrera no sean las únicas citas veraniegas de un Dépor que empezará a rodar de forma oficial el último fin de semana de agosto, ante el Sevilla en Riazor.