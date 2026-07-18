Antía Veiga y Carla Castiñeyras, citadas con España sub-18 para los Juegos del Mediterráneo

Antía Veiga (c) antes del debut en el Europeo sub-17 RFEF

El Deportivo tendrá representación en los Juegos del Mediterráneo. Tal y como ha anunciado el club herculino, la guardameta Antía Veiga y la central recién incorporada en este mercado de verano, Carla Castiñeyras, fueron citadas por la selección española sub-18 para estar en Tarento (Italia).

España sub-18, comandada por Mila Martínez, afrontará el torneo entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre en la localidad italiana. Los estadios Iaconave, Ettore Giardiniero, Fanuzzi y Giovanni Paolo II serán las sedes del torneo. El combinado nacional, con Veiga y Castiñeyras en sus filas, quedó encuadrado en el Grupo A junto a Portugal, Marruecos y Argelia.

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Los Juegos del Mediterráneo vivirán su vigésima edición, enmarcada dentro del Movimiento Olímpico. Un total de 29 deportes y 290 pruebas convertirán el sur de Italia en el epicentro del deporte a finales de agosto, en un torneo que se celebró en España, concretamente en Tarragona, por última vez hace ocho años, en 2018.

España ocupa el cuarto puesto en el medallero histórico, con 1.369 (345 de oro, 463 de plata y 561 de bronce), solo superada por Turquía, Francia e Italia.