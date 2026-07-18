Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Antía Veiga y Carla Castiñeyras, citadas con España sub-18 para los Juegos del Mediterráneo

Las dos jugadoras del Deportivo estarán presentes en el torneo que se disputará del 23 de agosto al 1 de septiembre 

Bea Arrizado
Bea Arrizado
18/07/2026 17:53
Antía Veiga (c) antes del debut en el Europeo sub-17
Antía Veiga (c) antes del debut en el Europeo sub-17
RFEF
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Deportivo tendrá representación en los Juegos del Mediterráneo. Tal y como ha anunciado el club herculino, la guardameta Antía Veiga y la central recién incorporada en este mercado de verano, Carla Castiñeyras, fueron citadas por la selección española sub-18 para estar en Tarento (Italia).

España sub-18, comandada por Mila Martínez, afrontará el torneo entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre en la localidad italiana. Los estadios Iaconave, Ettore Giardiniero, Fanuzzi y Giovanni Paolo II serán las sedes del torneo. El combinado nacional, con Veiga y Castiñeyras en sus filas, quedó encuadrado en el Grupo A junto a Portugal, Marruecos y Argelia.

Carla Castiñeyras

El Dépor firma presente y futuro con Carla Castiñeyras

Más información

Los Juegos del Mediterráneo vivirán su vigésima edición, enmarcada dentro del Movimiento Olímpico. Un total de 29 deportes y 290 pruebas convertirán el sur de Italia en el epicentro del deporte a finales de agosto, en un torneo que se celebró en España, concretamente en Tarragona, por última vez hace ocho años, en 2018.

España ocupa el cuarto puesto en el medallero histórico, con 1.369 (345 de oro, 463 de plata y 561 de bronce), solo superada por Turquía, Francia e Italia.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Antía Veiga (c) antes del debut en el Europeo sub-17

Antía Veiga y Carla Castiñeyras, citadas con España sub-18 para los Juegos del Mediterráneo
Bea Arrizado
El ideal gallego

El Deportivo añade otro amistoso a su pretemporada: el Trofeo Emma Cuervo
Bea Arrizado
El Deportivo consigue la cesión de Adriana Ranera

El Deportivo refuerza su defensa con Adriana Ranera
Jorge Lema
Marisa ante Ona Batlle en el Dépor-Barcelona

La juventud marca el camino del nuevo Dépor
Bea Arrizado