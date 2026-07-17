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Dépor Femenino

La juventud marca el camino del nuevo Dépor

Las incorporaciones firmadas hasta ahora reflejan una media de edad de 21,5 años

Bea Arrizado
Bea Arrizado
17/07/2026 05:00
Marisa ante Ona Batlle en el Dépor-Barcelona
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La edad de los fichajes no suele ser sinónimo de buen o mal pedigrí. Pero normalmente dejan entrever el camino que un club decide tomar. En el caso del mercado del Deportivo, permite vislumbrar la apuesta por el futuro; por un proyecto que busca sostenerse sobre cimientos recién construidos. Con el riesgo que eso puede significar, claro.

En esta ventana estival, todavía abierta (hasta el 18 de septiembre), a la dirección deportiva de la entidad coruñesa le tocó afrontar uno de los mayores retos de los últimos años. La desbandada de jugadoras dejó a la plantilla del primer equipo con solo siete efectivas, así que la incorporación de nuevas futbolistas se convirtió en la prioridad inmediata. Además, el margen de error era, y todavía es, mínimo. No fallar en los nombres ya firmados, ni tampoco en los que todavía están por venir, es clave para que el proyecto no sufra.

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A estas alturas del mercado, ya son diez las llegadas que ha oficializado el Deportivo, además de la promoción de Lucía Rivas, Paula Novo y Redru al primer equipo. Con todas ellas, la dirección deportiva deja clara una cosa: la plantilla será joven o no será. Así es que, de las nuevas incorporaciones, solo Daniela Caracas y Lucía Pardo traspasan la línea de los 25 años. La lateral colombiana actuará como una de las futbolistas más experimentadas a pesar de tener todavía 29 años. Se une así a la experiencia de Merle Barth (34 años), quien ejercerá de veterana en una plantilla llena de aprendices.

En esa misma línea y con solo 25 años se moverá una Lucía Pardo que aterriza en A Coruña para liderar al conjunto blanquiazul. Compartirá el ataque con Millene (28) y Espe Pizarro (25), otras dos que se convierten en avezadas por la juventud de sus compañeras.

Una media baja

Marisa (20), Eva Alonso (23), Tarazona (22), Vega Montesinos (20), Castiñeyras (20), Paula Hernández (19) y Sofía Domínguez (20). Siete fichajes que no sobrepasan los 25 años. Ni siquiera están cerca de hacerlo, como tampoco lo está Ainoa Gómez (19), que llega en calidad de cedida. Algunas, como Castiñeyras y Paula, aunque apuntan a estar inmersas en la dinámica del primer equipo, incluso firman con ficha del filial.

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El mercado veraniego del Deportivo, hasta ahora, firma una media de edad de 21,5 años; una cifra que incluso baja a 21 si se tienen en cuenta las tres promociones desde el filial blanquiazul al primer equipo: Paula Novo (21), Redru (19) y Lucía Rivas (18).

Visión futurible

No es casualidad que la mayoría de las incorporaciones tengan entre 17 y 23 años. El club no solo busca rendimiento inmediato. Busca también futbolistas sobre las que construir un ciclo. Cambiar el presente por el futuro.

Después de perder a las líderes del vestuario, la dirección deportiva ha optado por el talento emergente, en general, antes que por nombres ya consolidados. Es una apuesta con más riesgo, mucho más, pero que permite fijar el techo a largo plazo en una posición más alta. Porque la juventud permite mirar más allá. Y como si de esponjas se tratasen, el cuerpo técnico tiene la oportunidad de implantar en ellas una identidad desde cero. La gran mayoría de los fichajes son jugadoras que, para lo bueno y para lo malo, llegan con menos hábitos adquiridos y, por lo tanto, con una mayor capacidad de adaptación a una idea de juego.

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El equilibrio será la clave. Un grupo tan joven necesita referentes y líderes en las que apoyarse. Sobre todo en una categoría como es la Primera División, en la que apenas tienen experiencia. Y es ahí donde cobran importancia las figuras como Millene, Lucía Pardo, Merle Barth, Espe Pizarro o Daniela Caracas. Ellas y las que pueden estar por llegar.

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