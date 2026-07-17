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Dépor Femenino

El Deportivo refuerza su defensa con Adriana Ranera

La joven central llega como cedida desde el Barça tras debutar en Liga F

Jorge Lema
Jorge Lema
17/07/2026 10:29
El Deportivo consigue la cesión de Adriana Ranera
El Deportivo consigue la cesión de Adriana Ranera
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Ya con la plantilla sobre el césped, Kevin Cabado continúa acelerando para completar el proyecto del Deportivo para una nueva temporada en Liga F. El club blanquiazul continúa apostando por jóvenes talentos y el último fichaje es Adriana Ranera, que llega procedente del Barcelona después de un acuerdo de cesión.

La joven central acaba de cumplir los 21 años y apuntala la zaga blanquiazul en lo que espera sea su temporada de consolidación en la máxima categoría del fútbol femenino nacional. Formada en la Damm antes de dar el salto a la cantera culé, viene de hacer su estreno en Liga F esta misma campaña con el primer equipo, con el que ha disputado 9 partidos y más de 500 minutos.

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Ranera aporta también experiencia profesional, ya que ha sido habitual en las categorías inferiores de la selección española, compitiendo en todas las etapas formativas y proclamándose campeona de Europa sub-19.

La catalana encaja en la línea de fichajes que está siguiendo la dirección deportiva: juventud, margen de crecimiento y una formación de élite. A nivel defensivo, destaca más por la inteligencia que por el físico. Además, a su capacidad para corregir antes de que aparezca el peligro, se le suma su buen juego de pies. Como no podía ser de otra forma, Ranera ha adoptado el estilo de juego de La Masia, así que el Deportivo logra hacerse con los servicios de una central que sabe bien cómo sacar el balón jugado desde atrás.

Reconstrucción del muro

La futbolista del Barça es el quinto fichaje del Dépor para una defensa que afrontaba un verano de profunda reconstrucción. Se fueron pesos pesados como Cris Martínez, Raquel García o Vera Martínez, despedidas que dieron paso a los primeros movimientos con las renovaciones de Merle Barth, Paula Novo y Paula Monteagudo.

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Después fue el turno para los primeros refuerzos, prácticamente todos siguiendo el patrón de talento joven como el de la propia Ranera, Sofía Domínguez o Carla Castiñeyras, combinada con la experiencia de la colombiana Daniela Caracas.

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