La argentina Sofía Domínguez, nuevo fichaje del Deportivo

Sofía Domínguez FC Basel

La dirección deportiva no echa el freno. Sofía Domínguez (Buenos Aires, 2005) firma con la entidad coruñesa hasta junio de 2027, con opción de ampliar su vinculación. La futbolista argentina, procedente del FC Basel, refuerza el lateral derecho, aunque también puede actuar como centrocampista.

En la pasada temporada compitió en la máxima categoría del fútbol suizo de la mano del FC Basel. Disputó 18 partidos ligueros, en los que anotó 3 goles, además de participar en 5 encuentros de Copa, competición en la que volvió a ver portería en tres ocasiones.

Antes de dar el salto al fútbol europeo, Sofía desarrolló su carrera en su Argentina natal, donde vistió algunas de las camisetas de los clubes más importantes del país, River Plate y Newell's Old Boys, donde continuó su crecimiento como futbolista.

Sofía Domínguez FC Basel

La nueva jugadora del Deportivo cuenta también con experiencia a nivel de selecciones. Es internacional absoluta con Argentina y formó parte de la selección de su país que disputó el Mundial sub-20, acumulando experiencia en el máximo nivel del fútbol internacional. De su personalidad y jerarquía habla el dato de que siempre fue una de las destacadas en las categorías inferiores de la 'albiceleste', en las que portó el brazalete de capitana.

La dirección deportiva vuelve a optar por incorporar a una futbolista de futuro. A sus 20 años, Sofía llega para aportar proyección a la temporada 2026-27.