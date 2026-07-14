Otro rival directo que pesca en el Dépor: Samara ficha por el Eibar

Samara Ortiz, nueva jugadora del Eibar SD Eibar

Poco a poco, las trece jugadoras que en su día anunciaron su salida del Deportivo van encontrando su sitio. La mayoría de ellas en Liga F, a excepción, de momento, de Lía Muíño, quien jugará en la categoría de plata con el Levante. Ahora, ha sido el Eibar el club que ha anunciado la contratación de Samara Ortiz.

La exblanquiazul firma con el conjunto armero por una temporada, hasta junio de 2027. Allí se reencontrará con Rocío Candal, la directora deportiva que en 2022 la contrató para jugar en la entidad coruñesa. Samara estuvo cuatro campañas en el Deportivo, en las que se consolidó como una de las piezas claves del crecimiento del club. Ahora, emprende un nuevo reto en el Eibar, con el que a priori buscará cerrar la salvación.

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⚔️ Samara Ortiz, nueva jugadora de la SD Eibar hasta 2027



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En el pasado curso, la entidad eibarresa logró la permanencia merced a 28 puntos y acabó un puesto por debajo del Deportivo, que cerró la competición liguera con 31 tantos en su casillero personal. De esta forma, el fichaje de Samara refuerza al conjunto que en este último ejercicio fue un rival del que ya es su exequipo.

Desde el Eibar, presentan a la exdeportivista como una lateral que "destaca por su regularidad, intensidad y competitividad, cualidades que le han permitido consolidarse en la máxima categoría del fútbol español".

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Deportivo y Samara se volverán a ver las caras en la séptima fecha (17 o 18 de octubre) con Ipurua como escenario, mientras que el regreso de la lateral a la que fue su casa durante cuatro años se dará en la jornada 16, programada para el 16 o 17 de enero.