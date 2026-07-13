El Dépor pone los cimientos con dos meses de mercado por delante

Lucía Pardo durante las pruebas médicas de este lunes RCDEPORTIVO

La plantilla del Deportivo va tomando forma. La dirección deportiva encabezada por Kevin Cabado ha firmado a nueve jugadoras –dos de ellas con ficha del filial– y ya son 18 las efectivas con las que cuenta Alberto Rodríguez para una pretemporada que arrancó este lunes y que, por ahora, solo tiene cerrada la cita del Teresa Herrera, ante el Porto, el 13 de agosto a las 17.00 horas en Riazor. Todavía quedan refuerzos por firmar, pero hasta ahora, la situación de la plantilla a algo más de dos meses de cerrarse el mercado es la siguiente:

Portería. Solo una efectiva del primer equipo.

Andrea Tarazona es la única portera de la que dispone Alberto Rodríguez a estas alturas. Todavía sigue en el aire el futuro de Inês Pereira. Actualmente es jugadora del Everton tras finalizar su cesión en el Deportivo, sin embargo, el hecho de que el club coruñés no haya hecho pública su despedida ha disparado las dudas sobre su continuidad en A Coruña.

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A Tarazona se unen las guardametas del filial blanquiazul, Antía Veiga y Martina Rivas, ambas ya convocadas en alguna ocasión por Fran Alonso en la temporada pasada.

Defensa. Cada vez más reforzada.

La línea defensiva sufrió a final de temporada un total de cinco bajas. Las salidas de Samara, Vera, Raquel, Artero y Cris Martínez (retirada), dejaron la zaga en una situación delicada. Monteagudo, Elena Vázquez, Paula Novo y Barth eran las únicas defensoras en plantilla, pero la dirección deportiva no tardó en ampliar las opciones. Daniela Caracas, Eva Alonso y Carla Castiñeyras (con ficha del B), además de la polivalencia de Vega Montesinos, permiten al Dépor afrontar la pretemporada con siete jugadoras en la retaguardia.

De todas formas, con todavía mucho mercado por delante, no sería de extrañar que Kevin Cabado buscase firmar a una central de garantías que ocupase el hueco que dejó Raquel, quien ya firmó por el Espanyol.

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Mediocampo. La zona más resentida.

La medular fue la zona que más coja se quedó tras las despedidas de Henar, Paula Gutiérrez, Lía Muíño y Lucía Martínez. Durante la campaña 2025-26, el Deportivo tuvo que exprimir al máximo el rendimiento físico de Paula, Lucía y Olaya ante el poco protagonismo de sus competidoras por el puesto. Con sus salidas, la plantilla se quedó con Eva Dios, Olaya y Redru como únicas opciones. La dirección deportiva ha firmado a Paula Hernández (con ficha del filial) y a Ainoa Gómez (cedida). Esta última es una de las jugadoras en las que el Barcelona pone sus ojos como una posibilidad de futuro, aunque su experiencia en Liga F todavía es mínima.

Con algo más de dos meses de mercado por delante –cierra el 18 de septiembre–, Kevin Cabado afronta el reto de encontrar, como poco, a una futbolista contrastada en la categoría que recoja la batuta del juego blanquiazul.

Ataque. Con las espaldas cubiertas.

Se marchó Ainhoa Marín, pero Lucía Pardo ya está en Abegondo. El Deportivo se asegura, con su incorporación, tener en la zona ofensiva a futbolistas curtidas en Liga F. Pardo se suma a Millene y Espe Pizarro y ya son tres las que asumirán el rol de líderes del ataque, mientras las jóvenes como Lucía Rivas, Marisa García y Vega Montesinos empujan desde atrás con la suficiente fuerza como para afrontar la pretemporada con la tranquilidad de tener las espaldas cubiertas.