Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Un Dépor renovado echa a andar este lunes

Las blanquiazules, a las órdenes de Alberto Rodríguez, comienzan la pretemporada con nueve caras nuevas en la plantilla

Lucía Dávila
Lucía Dávila
12/07/2026 20:47
Alberto Rodríguez, segundo entrenador del Dépor femenino la pasada temporada, durante un partido en Riazor
Alberto Rodríguez, segundo entrenador del Dépor femenino la pasada temporada, durante un partido en Riazor
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Dépor comienza este lunes la pretemporada 2026-27 después de un verano marcado por una profunda renovación en la plantilla. A partir de las 08.30 horas, las futbolistas están citadas en la ciudad deportiva de Abegondo para realizar las primeras valoraciones físicas y, posteriormente, acudirán al Hospital HM Belén de A Coruña para completar los reconocimientos médicos.

Tras finalizar la pasada campaña, un total de catorce jugadoras abandonaron la disciplina deportivista y hasta el momento Kevin Cabado ha cerrado nueve refuerzos para afrontar un curso en el que el equipo competirá por tercera campaña consecutiva en la Liga F, un hito inédito en su historia. Andrea Tarazona, Marisa García, Daniela Caracas, Vega Montesinos, Eva Alonso, Carla Castiñeyras, Ainoa Gómez, Paula Hernández y Lucía Pardo, la última en llegar, serán las caras nuevas de la pretemporada.

Lucía Pardo celebra un gol con la Real Sociedad

Refuerzo de lujo para el Deportivo: Lucía Pardo firma hasta 2028

Más información

Además, otra de las novedades en esta vuelta al trabajo está en la presencia de tres campeonas de Europa sub-19. Lucía Rivas, Paula Redruello y Ainoa Gómez se incorporan tras conquistar el pasado viernes el título con la selección española después de imponerse a Alemania en la final. El único compromiso amistoso confirmado hasta el momento del Dépor femenino está fijado para el 13 de agosto, en el que se enfrentarán al FC Porto en el Trofeo Teresa Herrera en Riazor, antes del inicio liguero previsto para el último fin de semana de agosto en el que el equipo coruñés recibirá al Sevilla.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Alberto Rodríguez, segundo entrenador del Dépor femenino la pasada temporada, durante un partido en Riazor

Un Dépor renovado echa a andar este lunes
Lucía Dávila
Lucía Pardo celebra un gol con la Real Sociedad

Refuerzo de lujo para el Deportivo: Lucía Pardo firma hasta 2028
Bea Arrizado
Raquel García

El Espanyol continúa aprovechando la revolución en el Deportivo: Raquel García firma hasta 2028
Lucía Dávila
c0764c35-e806-400b-a0b0-03820481b727-3841x2161-_1_

El Deportivo se hace con Paula Hernández
Dani Fernández