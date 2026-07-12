Un Dépor renovado echa a andar este lunes

Alberto Rodríguez, segundo entrenador del Dépor femenino la pasada temporada, durante un partido en Riazor Quintana

El Dépor comienza este lunes la pretemporada 2026-27 después de un verano marcado por una profunda renovación en la plantilla. A partir de las 08.30 horas, las futbolistas están citadas en la ciudad deportiva de Abegondo para realizar las primeras valoraciones físicas y, posteriormente, acudirán al Hospital HM Belén de A Coruña para completar los reconocimientos médicos.

Tras finalizar la pasada campaña, un total de catorce jugadoras abandonaron la disciplina deportivista y hasta el momento Kevin Cabado ha cerrado nueve refuerzos para afrontar un curso en el que el equipo competirá por tercera campaña consecutiva en la Liga F, un hito inédito en su historia. Andrea Tarazona, Marisa García, Daniela Caracas, Vega Montesinos, Eva Alonso, Carla Castiñeyras, Ainoa Gómez, Paula Hernández y Lucía Pardo, la última en llegar, serán las caras nuevas de la pretemporada.

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Además, otra de las novedades en esta vuelta al trabajo está en la presencia de tres campeonas de Europa sub-19. Lucía Rivas, Paula Redruello y Ainoa Gómez se incorporan tras conquistar el pasado viernes el título con la selección española después de imponerse a Alemania en la final. El único compromiso amistoso confirmado hasta el momento del Dépor femenino está fijado para el 13 de agosto, en el que se enfrentarán al FC Porto en el Trofeo Teresa Herrera en Riazor, antes del inicio liguero previsto para el último fin de semana de agosto en el que el equipo coruñés recibirá al Sevilla.