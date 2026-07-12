Refuerzo de lujo para el Deportivo: Lucía Pardo firma hasta 2028

Lucía Pardo celebra un gol con la Real Sociedad Real Sociedad

Golpe sobre la mesa del Deportivo. Lucía Pardo (Outeiro de Rei, Lugo, 2000) llega al club coruñés como agente libre tras finalizar su contrato con la Real Sociedad y firma hasta junio de 2028.

La delantera gallega, que viene de conseguir la clasificación para jugar la Champions League con el conjunto txuri-urdin, aterriza en A Coruña para convertirse, junto a Millene y Espe Pizarro, en la referencia ofensiva del equipo blanquiazul.

Pardo dio el salto definitivo a la élite del futbol nacional de la mano del Madrid CFF después de pasar por el Friol, con el que militó en Segunda. En su primera temporada en el combinado madrileño, la 2021-22, alternó entre la categoría de plata y Primera División y solo un año más tarde se convirtió en indiscutible con ‘las mayores’. Desde esa no ha hecho más que crecer. Tanto que en el verano de 2024 la Real Sociedad se hizo con sus servicios.

El protagonismo de Lucía Pardo en la entidad donostiarra no cesó. En estas últimas dos campañas lo jugó prácticamente todo y se convirtió en una de las líderes del ataque blanquiazul merced a doce dianas. Ahora vestirá los mismos colores, aunque con el escudo del Deportivo en el pecho.

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La gallega destaca por su inteligencia táctica en el frente del ataque. Tiene capacidad para atacar los espacios y una movilidad que siempre genera incordio a las defensoras rivales. En la Real Sociedad se habituó a jugar con una segunda delantera a su lado, pero su polivalencia le permite actuar también como extremo. Con balón siempre genera peligro, pero sin él, refleja sacrificio defensivo.

El Deportivo firma así a una de las delanteras más asentadas en Liga F. Con ella, el club se asegura experiencia y gol, además de versatilidad en ataque. Lucía Pardo se convierte en el noveno fichaje después de que la dirección deportiva firmase a Marisa en propiedad e incorporase a Daniela Caracas, Eva Alonso, Andrea Tarazona y Vega Montesinos, Carla Castiñeyras, Ainoa Gómez y Paula Hernández.