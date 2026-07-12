El Espanyol continúa aprovechando la revolución en el Deportivo: Raquel García firma hasta 2028

Raquel García ficha por el Espanyol hasta 2028 @RCDEFemeni

El Espanyol continúa aprovechando las numerosas salidas que se han dado en A Coruña y este domingo ha anunciado el fichaje de Raquel García para las dos próximas temporadas, apenas cinco días después de hacer oficial la llegada de Paula Gutiérrez. El club perico se ha movido rápido para cerrar la incorporación de dos futbolistas que han sido indiscutibles este último curso en los planes de Fran Alonso. De esta manera, las excapitanas del Dépor femenino, dos de las jugadoras que tenían más peso en el vestuario blanquiazul, ya tienen nuevo destino y refuerzan las filas de un rival directo.

"Estoy muy contenta de estar aquí. desde el primer momento que se me abren las puertas del Espanyol es una decisión que es muy fácil de tomar. Espero una temporada bonita, estoy segura de que va a ser dura como todas, pero tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y de quedar en un puesto que todos soñamos", afirmó la madrileña en su vídeo de presentación.

Raquel García, que llevaba cinco campañas en la entidad herculina, fue junto a Merle Barth la central que más titularidades acumuló en el eje de la zaga. “Se hace muy difícil despedirme. Llegué con un objetivo claro, que era sentirme querida, y desde el primer día que pisé Abegondo fue todo una maravilla", afirmó en el vídeo de despedida. Sara Monforte, entrenadora del conjunto catalán, ficha de esta manera a una jugadora experimentada en la categoría para su línea defensiva, con más de 100 partidos en Liga F. El Espanyol, que compartió la pelea por la permanencia con el Deportivo durante buena parte del último curso para acabar con el mismo número de puntos en el casillero (31), continúa reforzándose con el objetivo de dar un salto de cara al año que viene.

Mientras tanto, en A Coruña el trabajo que tiene por delante la dirección deportiva continúa siendo enorme. Tras una salida masiva de hasta catorce futbolistas, entre ellas Ainhoa Marín, la máxima estrella del equipo, Kevin Cabado está obligado a construir prácticamente desde cero la nueva plantilla que echa a andar este lunes a las órdenes de Alberto Rodríguez con ocho caras nuevas para preparar la tercera campaña consecutiva en la máxima categoría. El Deportivo femenino arrancará la pretemporada a partir de las 08.30 horas con las habituales valoraciones físicas en Abegondo y los reconocimientos médicos en el Hospital HM Belén de A Coruña.