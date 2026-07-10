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Dépor Femenino

Lucía Rivas, Redru y Ainoa, campeonas de Europa sub-19

La tres futbolistas del Deportivo se alzan con el título intercontinental tras vencer a Alemania en la final

Dani Fernández
Dani Fernández
10/07/2026 20:40
España celebra el triunfo en la Euro sub-19
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El Deportivo puede presumir de tener a tres campeonas de Europa sub-19. Lucía Rivas, Paula Redruello y Ainoa Gómez conquistaron este viernes el título continental con la selección española después de imponerse por 1-0 a Alemania en la final disputada en Bosnia y Herzegovina. España revalida así su corona y prolonga su dominio con su quinto título consecutivo, el octavo en total.

Las tres futbolistas blanquiazules formaron parte de la expedición dirigida por David Aznar. El único tanto del encuentro llegó en la segunda mitad. Rosalía lanzó un saque de esquina de Dorado remató de primeras y envió el balón al fondo de las mallas. El gol permitió a las españolas superar a las germanas en una final muy igualada en la que solo Ainoa, que disputó el partido completo, tuvo minutos.

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El éxito tiene un significado especial para el Deportivo. Lucía Rivas y Redru ya pertenecían a la disciplina blanquiazul, pero Ainoa fue anunciada este miércoles como nueva fichaje del conjunto herculino de cara a la temporada 2026-27, cedida por el Barcelona. Este es el tercer Europeo que gana la centrocampista catalana.

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