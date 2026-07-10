Lucía Rivas, Redru y Ainoa, campeonas de Europa sub-19

España celebra el triunfo en la Euro sub-19 RFEF

El Deportivo puede presumir de tener a tres campeonas de Europa sub-19. Lucía Rivas, Paula Redruello y Ainoa Gómez conquistaron este viernes el título continental con la selección española después de imponerse por 1-0 a Alemania en la final disputada en Bosnia y Herzegovina. España revalida así su corona y prolonga su dominio con su quinto título consecutivo, el octavo en total.

Las tres futbolistas blanquiazules formaron parte de la expedición dirigida por David Aznar. El único tanto del encuentro llegó en la segunda mitad. Rosalía lanzó un saque de esquina de Dorado remató de primeras y envió el balón al fondo de las mallas. El gol permitió a las españolas superar a las germanas en una final muy igualada en la que solo Ainoa, que disputó el partido completo, tuvo minutos.

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El éxito tiene un significado especial para el Deportivo. Lucía Rivas y Redru ya pertenecían a la disciplina blanquiazul, pero Ainoa fue anunciada este miércoles como nueva fichaje del conjunto herculino de cara a la temporada 2026-27, cedida por el Barcelona. Este es el tercer Europeo que gana la centrocampista catalana.