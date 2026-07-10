El Deportivo se hace con Paula Hernández

El Deportivo continúa perfilando su plantilla con la incorporación de Paula Hernández de la Nuez (Las Palmas de Gran Canaria, 2006). La joven centrocampista se convierte en nueva futbolista blanquiazul después de firmar un contrato hasta junio de 2027, con opción de ampliar su vinculación con el club.

Paula llega procedente del UD Costa Adeje Tenerife B, equipo con el que compitió la última temporada en Primera Federación. Durante el curso 2025-26 disputó un total de 24 partidos, 17 de ellos como titular, y anotó un gol. Además, debutó con el primer equipo del conjunto tinerfeño al jugar dos encuentros de la Copa de la Reina.

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Formada en el Unión Viera, posteriormente dio el salto al CD Guiniguada. La nueva incorporación contará con ficha del filial y continuará su crecimiento en la estructura blanquiazul.