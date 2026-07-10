Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El Deportivo se hace con Paula Hernández

La centrocampista firma hasta 2027 y tendrá ficha del filial

Dani Fernández
Dani Fernández
10/07/2026 23:43
c0764c35-e806-400b-a0b0-03820481b727-3841x2161-_1_
c0764c35-e806-400b-a0b0-03820481b727-3841x2161-_1_
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Deportivo continúa perfilando su plantilla con la incorporación de Paula Hernández de la Nuez (Las Palmas de Gran Canaria, 2006). La joven centrocampista se convierte en nueva futbolista blanquiazul después de firmar un contrato hasta junio de 2027, con opción de ampliar su vinculación con el club.

Paula llega procedente del UD Costa Adeje Tenerife B, equipo con el que compitió la última temporada en Primera Federación. Durante el curso 2025-26 disputó un total de 24 partidos, 17 de ellos como titular, y anotó un gol. Además, debutó con el primer equipo del conjunto tinerfeño al jugar dos encuentros de la Copa de la Reina.

España celebra el triunfo en la Euro sub-19

Lucía Rivas, Redru y Ainoa, campeonas de Europa sub-19

Más información

Formada en el Unión Viera, posteriormente dio el salto al CD Guiniguada. La nueva incorporación contará con ficha del filial y continuará su crecimiento en la estructura blanquiazul

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

c0764c35-e806-400b-a0b0-03820481b727-3841x2161-_1_

El Deportivo se hace con Paula Hernández
Dani Fernández
España celebra el triunfo en la Euro sub-19

Lucía Rivas, Redru y Ainoa, campeonas de Europa sub-19
Dani Fernández
Carla Castiñeyras

El Dépor firma presente y futuro con Carla Castiñeyras
Bea Arrizado
Lía Muiño en el Dépor-Barça de la Liga F en Riazor

Lía Muiño continuará su carrera en el Levante
Jacobo Bouza