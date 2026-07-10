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Dépor Femenino

El Dépor firma presente y futuro con Carla Castiñeyras

La defensa murciana llega procedente del Alhama, con el que se asentó en Liga F

Bea Arrizado
Bea Arrizado
10/07/2026 00:04
Carla Castiñeyras
Carla Castiñeyras
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Presente y, sobre todo, futuro del fútbol español. El Deportivo ficha a Carla Castiñeyras (Cartagena, Murcia, 2008), procedente del Alhama, con el que se asentó en Liga F a pesar de su juventud.

La defensa murciana firma hasta junio de 2027, aunque con posibilidad de ampliación. Se incorpora al club coruñés con ficha del filial, pero estará en dinámica del primer equipo. Con ella, el Dépor gana proyección, pero también capacidad de rendimiento en el presente. Carla destaca por su zancada y capacidad para imponerse en los duelos. Es precisamente su físico el que le permite competir con jugadoras mucho más experimentadas.

Castiñeyras es una de las futbolistas con mayor proyección del panorama nacional. Así fue que, en la temporada 2025-26 llegó a disputar 21 partidos en la máxima categoría sin ni siquiera alcanzar la mayoría de edad.

Alberto Rodríguez, nuevo entrenador del Deportivo

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Inició su formación en las categorías inferiores del EF Torre Pacheco antes de continuar su crecimiento en el Real Murcia Féminas. Con apenas 15 años ya competía en Tercera Federación, paso previo a su incorporación al Alhama.

Además, en el ámbito internacional ha sido convocada con las selecciones españolas sub-16 y sub-17. Precisamente con la sub-17 disputó el pasado Campeonato del Mundo celebrado en Marruecos, compartiendo convocatoria con la deportivista Antía Veiga.

Con su incorporación, la dirección deportiva se asegura talento futuro, pero también talento para reforzar la línea defensiva. Castiñeyras se convierte así en el séptimo fichaje para el conjunto blanquiazul que dirigirá Alberto Rodríguez, después de que la dirección deportiva ya firmase a Marisa, Eva Alonso, Daniela Caracas, Tarazona, Vega Montesinos y Ainoa Campo, esta última cedida por el Barcelona.

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