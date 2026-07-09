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Dépor Femenino

Lía Muiño continuará su carrera en el Levante

La centrocampista se había despedido del Deportivo tras cinco temporadas vistiendo la camiseta blanquiazul

Jacobo Bouza
09/07/2026 12:42
Lía Muiño en el Dépor-Barça de la Liga F en Riazor
Lía Muiño en el Dépor-Barça de la Liga F en Riazor
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Después de anunciar hace unas semanas su adiós al Deportivo, Lía Muíño ya tiene nuevo destino para continuar su carrera. La futbolista coruñesa, formada en el Victoria, acaba de firmar por el Levante, que este curso descendió a Primera RFEF. Lía fue una de las jugadoras que formó parte del equipo desde sus inicios en 2016 y durante sus tres primeras temporadas fue una de las jugadoras más utilizadas por Manu Sánchez. Su primera etapa en el club concluyó con el histórico ascenso a Primera División.

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Tras lograr el ascenso, puso rumbo a Estados Unidos para continuar con sus estudios, sin dejar nunca de lado el fútbol. Después de varias temporadas compitiendo en las ligas universitarias estadounidenses, regresó a Coruña en el verano de 2023 para iniciar su segunda etapa en el Dépor, coincidiendo con el regreso del equipo a la máxima categoría.

En la temporada 2024-25 jugó como cedida en el Atlético Vilalonga, de Segunda Federación, donde disputó 28 partidos, 23 de ellos como titular, y anotó tres goles. La pasada campaña, ya de vuelta en el conjunto blanquiazul, participó en 12 encuentros y contribuyó a la permanencia del equipo en Primera División.

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Lía pone fin ahora a su tercera etapa en Abegondo con la satisfacción de haber sido una de las primeras futbolistas en vestir la camiseta del Deportivo y de haber formado parte de los dos ascensos del conjunto coruñés a la élite del fútbol español.

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