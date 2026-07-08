Ainoa Gómez, nueva jugadora del Deportivo RC Deportivo

Unos minutos después de desvelar el precio de los abonos para la temporada 2026-27, el Deportivo hizo oficial la incorporación de Ainoa Gómez, centrocampista internacional sub-19 que llega cedida por el Barcelona para reforzar la medular blanquiazul. Con su llegada, el conjunto blanquiazul ya suma seis incorporaciones en un verano marcado por la profunda renovación de plantilla que está llevando a cabo el director deportivo, Kevin Cabado.

A sus 19 años, Ainoa Gómez aterriza en Riazor después de haber terminado esta última temporada su etapa de formación en la cantera azulgrana. Pese a su juventud, ya jugó tres partidos con el primer equipo del Barça, a las órdenes de Pere Romeu. Uno de ellos en competición europea contra el Benfica.

La barcelonesa destaca por su capacidad para organizar el juego, su criterio con el balón y su polivalencia en la medular, donde puede actuar tanto como mediocentro como en posiciones más adelantadas.

Conocida de Lucía Rivas y Redru

La nueva jugadora del Deportivo llegará a un vestuario al que ya conoce a un par de compañeras. Ainoa, junto a Lucía Rivas y Paula Redruello, se encuentra actualmente en Bosnia disputando el Europeo sub-19, en un torneo que ya ha ganado dos veces y en el que está volviendo a brillar. El martes marcó uno de los goles en la victoria en semifinales ante Suecia (3-0) y este viernes, ante Alemania, intentará sumar un nuevo título a su palmarés.

Vega Montesinos se convierte en el quinto fichaje del Deportivo Más información

Ainoa Gómez se convierte en el sexto fichaje del verano, tras las llegadas de Eva Alonso, Andrea Tarazona, Daniela Caracas, Lucía Pardo y Vega Montesinos. Con estas incorporaciones, el Deportivo continúa perfilando un equipo renovado con el objetivo de afrontar con las mayores garantías posibles la temporada 2026-27 en la Liga F.