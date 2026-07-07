El Espanyol pesca en el Deportivo: Paula Gutiérrez ya es perica

Paula Gutiérrez celebra su gol ante el Espanyol en Riazor Germán Barreiros

No han tardado mucho los rivales directos del Deportivo en aprovechar la purga que se ha dado en A Coruña. Tras el fichaje de Henar por el Tenerife, ahora ha sido el Espanyol el siguiente en lanzar la caña. El club perico ha anunciado que Paula Gutiérrez se convierte en su jugadora hasta 2027.

El conjunto catalán firma así a una de las piezas más importantes en las últimas temporadas del equipo coruñés. La entidad perica se ha movido rápido para cerrar la que es su tercera incorporación en este mercado de fichajes tras anunciar a Ana Velázquez, procedente del Alhama, y a Iara Lacosta, del Eibar.

✍️ OFICIAL | Paula Gutiérrez, Rebel!



La migcampista formada a La21 defensarà la samarreta blanc-i-blava la propera temporada.



Bentornada, Paula! #RCDEFem — RCD Espanyol Femení (@RCDEFemeni) July 7, 2026

Paula Gutiérrez pasará a impartir su criterio en la medular del Espanyol. La centrocampista aterrizó en la ciudad herculina en verano de 2021 procedente del Madrid CFF y ha sido indispensable en el Deportivo durante todo un lustro. Además de su calidad técnica y capacidad para interpretar los momentos de cada partido, la de Viladecans ha sumado a su juego peligro a la hora de pisar área desde segunda línea. De hecho, esta temporada ha marcado cuatro goles, uno precisamente ante el Espanyol en Riazor, en la penúltima jornada de Liga, en la que dijo adiós al feudo blanquiazul.

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El Espanyol, un rival que compartió la pelea por la permanencia con el Deportivo durante buena parte del último curso para acabar con el mismo número de puntos en el casillero (31), se refuerza con Gutiérrez para dar un salto de cara al año que viene.

Por lo pronto, después de competir durante la campaña pasada, Espanyol y Deportivo han firmado un intercambio de cromos: Daniela Caracas vestirá el escudo del club herculino y Paula Gutiérrez el del barcelonés. Es probable que no sea el último viaje entre entidades que se produzca en el mercado estival.