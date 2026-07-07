Alberto Rodríguez, nuevo entrenador del Deportivo RCDEPORTIVO

La del primer entrenador era una de las vacantes a cubrir que más expectación generaba. Después de que Fran Alonso, de la mano del club herculino, anunciase el 15 de abril que a final de temporada dejaba de ser técnico del Deportivo, el nombre del próximo encargado de dirigir al equipo blanquiazul era una de las prioridades. Ahora, ya es oficial: Alberto Rodríguez (Arteixo, 1989) será el entrenador del Dépor en la temporada 2026-27.

El técnico coruñés asume así el reto de dirigir al combinado deportivista en la que será su tercera campaña consecutiva en Liga F. Alberto se incorporó a la entidad en enero de 2025 y, desde ese momento, pasó a formar parte del cuerpo técnico del Deportivo como segundo entrenador. De esta forma, es un entrenador que conoce bien la disciplina blanquiazul, así como el trabajo diario del equipo.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y poseedor de la titulación UEFA Pro, cuenta con la experiencia de primer entrenador en el fútbol gallego merced a la etapa que pasó en el SD Sofán y en el Sigüeiro FC. No obstante, vivirá su primera aventura a las órdenes de un equipo de Primera División.

El anuncio llega después de que el club ya hiciese oficiales los fichajes de Marisa García, Daniela Caracas, Eva Alonso, Andrea Tarazona y Vega Montesinos. Sin embargo, el hecho de que Alberto Rodríguez ya formase parte de la entidad deja entrever que la plantilla ya se estaba confeccionando bajo su sello.