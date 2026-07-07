Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Alberto Rodríguez, nuevo entrenador del Deportivo

El técnico de Arteixo ocupa el lugar que dejó Fran Alonso, del que fue auxiliar, y vivirá su primera experiencia en Liga F

Bea Arrizado
Bea Arrizado
07/07/2026 16:13
Alberto Rodríguez, nuevo entrenador del Deportivo
Alberto Rodríguez, nuevo entrenador del Deportivo
RCDEPORTIVO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La del primer entrenador era una de las vacantes a cubrir que más expectación generaba. Después de que Fran Alonso, de la mano del club herculino, anunciase el 15 de abril que a final de temporada dejaba de ser técnico del Deportivo, el nombre del próximo encargado de dirigir al equipo blanquiazul era una de las prioridades. Ahora, ya es oficial: Alberto Rodríguez (Arteixo, 1989) será el entrenador del Dépor en la temporada 2026-27.

El técnico coruñés asume así el reto de dirigir al combinado deportivista en la que será su tercera campaña consecutiva en Liga F. Alberto se incorporó a la entidad en enero de 2025 y, desde ese momento, pasó a formar parte del cuerpo técnico del Deportivo como segundo entrenador. De esta forma, es un entrenador que conoce bien la disciplina blanquiazul, así como el trabajo diario del equipo.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y poseedor de la titulación UEFA Pro, cuenta con la experiencia de primer entrenador en el fútbol gallego merced a la etapa que pasó en el SD Sofán y en el Sigüeiro FC. No obstante, vivirá su primera aventura a las órdenes de un equipo de Primera División.

El anuncio llega después de que el club ya hiciese oficiales los fichajes de Marisa García, Daniela Caracas, Eva Alonso, Andrea Tarazona y Vega Montesinos. Sin embargo, el hecho de que Alberto Rodríguez ya formase parte de la entidad deja entrever que la plantilla ya se estaba confeccionando bajo su sello.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Alberto Rodríguez, nuevo entrenador del Deportivo

Alberto Rodríguez, nuevo entrenador del Deportivo
Bea Arrizado
Paula Gutiérrez celebra su gol ante el Espanyol en Riazor

El Espanyol pesca en el Deportivo: Paula Gutiérrez ya es perica
Bea Arrizado
66b0182baedb51137d6c5828a7eabc3b9e1f8e53-3841x2161

Vega Montesinos se convierte en el quinto fichaje del Deportivo
Dani Fernández
Andrea Tarazona

El Deportivo oficializa la llegada de Andrea Tarazona
Bea Arrizado