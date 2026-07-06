Vega Montesinos se convierte en el quinto fichaje del Deportivo

Vega Montesinos RC Deportivo

El Deportivo continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026-27. El conjunto blanquiazul ha anunciado este lunes la incorporación de Vega Montesinos (Murcia, 2005), que firma hasta junio de 2028, con opción de ampliación. Llega procedente del Alhama CF para reforzar el carril izquierdo. La futbolista murciana, de 21 años, se convierte en la cuarta cara nueva (quinta si se tiene en cuenta a Marisa) de la profunda reconstrucción que está llevando a cabo el club este verano.

Vega puede desenvolverse en cualquier altura de la banda izquierda, actuando tanto de lateral como en posiciones más adelantadas. No obstante, en este último curso, actuó de forma más habitual como extremo. Se formó en las categorías inferiores del Real Murcia antes de dar el salto al Alhama en la temporada 2024-25, año en el que además selló el ascenso a Liga F.

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En esta última campaña participó en once partidos como titular, anotando tres goles y dos asistencias, una de ellas en Riazor, que no bastaron para que el conjunto murciano salvase la categoría. Las azulonas tan solo sumaron catorce puntos y quedaron penúltimas en la tabla clasificatoria. No obstante, Montesinos se convirtió en una de las piedras angulares del proyecto murciano a pesar de su juventud. Así fue que, en la segunda vuelta, el crecimiento de la extremo fue exponencial, llegando a convertirse en uno de los principales motivos de esperanza del Alhama.

Con ella, el Deportivo no solo gana a una de las futbolistas con más proyección del fútbol murciano. También aumenta sus bazas en el ataque con una jugadora que destaca por su gran despliegue físico, además de su capacidad para presionar tras pérdida. Veloz para desbordar y con llegada al área, Vega Montesinos aterriza en A Coruña con la misión de complementarse con Espe Pizarro, Millene, Lucía Rivas y Marisa.

Situación de la plantilla

Con este movimiento, el Deportivo continúa avanzando en una ventana de fichajes en la que todavía le queda mucho trabajo por hacer. Tras oficializar los refuerzos de Eva Alonso, Daniela Caracas y Andrea Tarazona, y anunciar que Marisa García ya es propiedad de la entidad herculina, Vega Montesinos es el último nombre en incorporarse a un proyecto que actualmente cuenta con quince futbolistas del primer equipo.

La dirección deportiva, que está optando por buscar en el mercado nombres que permitan mantener el equilibrio entre experiencia y proyección, tiene ahora la misión de reforzar una portería en la que tan solo está Tarazona. Porque aunque Inês Pereira no fue despedida de forma pública, el pasado 30 de junio su contrato de préstamo con el Dépor expiró y volvió a convertirse en jugadora del Everton.

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Otra de las líneas que se convierte ahora en prioridad es el centro del campo, donde por ahora el conjunto blanquiazul solo tiene tres efectivos: Eva Dios, Olaya y Redru. Sigue también pendiente de oficializar el nombre del encargado o encargada de dirigir al equipo en una temporada que arrancará el último fin de semana de agosto en Riazor, ante el Sevilla.