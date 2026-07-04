El Deportivo oficializa la llegada de Andrea Tarazona

Andrea Tarazona RC Deportivo

El Deportivo continúa adelante con su reestructuración. Tras anunciar un gran número de salidas con respecto a la temporada pasada, ahora es el turno de las llegadas. La última incorporación que ha hecho oficial el club es la de la guardameta valencia Andrea Tarazona, que firma hasta 2027, aunque con posibilidad de ampliación. Se trata de un fichaje que se rumoreaba desde hace varios días, como publicó DXT Campeón.

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El de Andrea Tarazona es el tercer fichaje (cuarto si se incluye a la retornada Marisa en esta lista) del Deportivo en lo que va de mercado estival. La guardameta de 22 años se une así a Daniela Caracas y Eva Alonso (con quien compartió vestuario la pasada temporada) en la lista de llegadas.

La portera llega procedente del Levante, con el que sufrió el descenso de categoría. En esta última temporada, vivió un año irregular. Compartió el puesto con Laura Coronado, aunque finalmente fue la catalana la que se impuso al nuevo fichaje del Dépor. Tarazona finalizó el curso 2025-26 con nueve titularidades. En las tres campañas anteriores, su protagonismo fue mucho mayor.

La meta llega libre tras finalizar su contrato con el club granota. El 11 de junio fue cuando la entidad valenciana anunció su salida después de llegar en 2020 para reforzar al filial. Fue creciendo dentro de la estructura levantinista hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2022-23 en la victoria por 2-3 frente al Alhama. Además, Tarazona ya sabe lo que es jugar la fase de clasificación para la UEFA Women's Champions League. Lo hizo en la 2023-24.

Ahora, tras seis campañas vinculada al Levante, buscará hacerse con el puesto de la portería del Deportivo, en la que todavía existe la duda de Inês Pereira. La guardameta lusa finaliza su cesión este martes. El hecho de que el club coruñés no la incluyera entre las salidas, refuerza la idea de que, como mínimo, su salida no está definida.